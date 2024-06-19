Овчинский: столичные компании начали выпуск последних разработок для строительства

Системы работают автономно и не требуют постоянного присутствия человека - контролируют их дистанционно. Кроме того, в такие системы не нужно добавлять соли или другие компоненты, для них не требуются сменные фильтры. Поступающая вода полностью дезинфицируется, очищается от железа и других металлов, органических примесей, мутности, осадка или цветного окраса.

Технический директор компании Павел Воропаев пояснил, что разработка не просто очищает, а способна превратить грязную жидкость в питьевую воду.

Компания, по его словам, до конца года планирует произвести минимум 50 таких систем. И каждая из них обеспечит чистой водой поселок, городской район или промпредприятие.

В Москве по поручению мэра реализуют комплекс мер, которые направлены на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства.

В столице создали комфортные условия для малого, среднего и крупного бизнеса. Работающие в Москве предприниматели могут воспользоваться системной поддержкой города - всего мер более 20. Разработали для них и ряд антикризисных инструментов.

В столице работают свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, где работают 725 тысяч человек. Около 40-50 средних и крупных предприятий, а также 100 малых открывается ежегодно. Ассортимент производимых ими товаров очень разнообразный, к тому же эти компании активно внедряют инновации и наращивают объемы выпуска продукции.

«Благодаря созданному инвестиционному климату и более чем 20 мерам поддержки столичные предприятия ежегодно наращивают темпы производства, в том числе товаров для строительства и ремонта», - подчеркнул он.

Овчинский добавил, что за первые четыре месяца 2024 года производство строительных металлоконструкций выросло на 63,3%, сборных деревянных строительных конструкций - на 29,5%. Выпуск оборудования для фильтрования и очистки газов увеличили на 36%, а оборудования и инструментов для пайки - на 74%.

В производственной компании «Ленточные пилы» разработали новые пилы, которые могут резать «пакетом» - в процессе используют несколько режущих инструментов одновременно. Подобный тип резки подходит для распила нескольких металлических заготовок, сложенных вместе. Предприятие уже запустило специальную линейку и планирует произвести около тысячи единиц продукции до конца года.

Гендиректор «Ленточных пил» Юрий Шурин заметил, что компания наращивает выпуск одноименной продукции ежегодно. В 2023 году рост составил 70%, по сравнению с показателями 2022-го.

«Благодаря локализации в Москве мы оперативно поставляем продукцию на передовые промышленные предприятия. Кроме того, столичный инвестиционный климат поднимает спрос у заказчиков на решения от отечественных компаний», - сказал он.

Столичное предприятие «Префаб Технологии» специализируется на производстве сантехнических кабин. На нем разработали новое поколение модулей с улучшенной системой подачи воды. Ванную комнату в сборе со стенами, отделкой и сантехникой будут устанавливать целиком в строящиеся здания - это позволит ускорить процесс постройки.

Первая опытно-промышленная партия в количестве 80 штук уже готова. На «Префаб Технологиях» планируют запустить модули в производство на постоянной основе.

Еще одна столичная компания - «ПК ТЕХМАШ» - разработала и запустила в производство системы водоочистки. Их создали на основе новой запатентованной безреагентной технологии для коммунальных и промышленных целей.