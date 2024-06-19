19 июня 2024, 21:58

Овчинский: столичные компании начали выпуск последних разработок для строительства

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В Москве сразу несколько заводов начали выпуск товаров, предназначенных для металлообработки, строительства и очистки воды. Министр правительства столицы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский отметил, что новые разработки производители стройматериалов представляют регулярно.

Системы работают автономно и не требуют постоянного присутствия человека - контролируют их дистанционно. Кроме того, в такие системы не нужно добавлять соли или другие компоненты, для них не требуются сменные фильтры. Поступающая вода полностью дезинфицируется, очищается от железа и других металлов, органических примесей, мутности, осадка или цветного окраса.

Технический директор компании Павел Воропаев пояснил, что разработка не просто очищает, а способна превратить грязную жидкость в питьевую воду.

Компания, по его словам, до конца года планирует произвести минимум 50 таких систем. И каждая из них обеспечит чистой водой поселок, городской район или промпредприятие.

В Москве по поручению мэра реализуют комплекс мер, которые направлены на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства.

В столице создали комфортные условия для малого, среднего и крупного бизнеса. Работающие в Москве предприниматели могут воспользоваться системной поддержкой города - всего мер более 20. Разработали для них и ряд антикризисных инструментов.

В столице работают свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, где работают 725 тысяч человек. Около 40-50 средних и крупных предприятий, а также 100 малых открывается ежегодно. Ассортимент производимых ими товаров очень разнообразный, к тому же эти компании активно внедряют инновации и наращивают объемы выпуска продукции.

«Благодаря созданному инвестиционному климату и более чем 20 мерам поддержки столичные предприятия ежегодно наращивают темпы производства, в том числе товаров для строительства и ремонта», - подчеркнул он.

Овчинский добавил, что за первые четыре месяца 2024 года производство строительных металлоконструкций выросло на 63,3%, сборных деревянных строительных конструкций - на 29,5%. Выпуск оборудования для фильтрования и очистки газов увеличили на 36%, а оборудования и инструментов для пайки - на 74%.

В производственной компании «Ленточные пилы» разработали новые пилы, которые могут резать «пакетом» - в процессе используют несколько режущих инструментов одновременно. Подобный тип резки подходит для распила нескольких металлических заготовок, сложенных вместе. Предприятие уже запустило специальную линейку и планирует произвести около тысячи единиц продукции до конца года.

Гендиректор «Ленточных пил» Юрий Шурин заметил, что компания наращивает выпуск одноименной продукции ежегодно. В 2023 году рост составил 70%, по сравнению с показателями 2022-го.

«Благодаря локализации в Москве мы оперативно поставляем продукцию на передовые промышленные предприятия. Кроме того, столичный инвестиционный климат поднимает спрос у заказчиков на решения от отечественных компаний», - сказал он.

Столичное предприятие «Префаб Технологии» специализируется на производстве сантехнических кабин. На нем разработали новое поколение модулей с улучшенной системой подачи воды. Ванную комнату в сборе со стенами, отделкой и сантехникой будут устанавливать целиком в строящиеся здания - это позволит ускорить процесс постройки.

Первая опытно-промышленная партия в количестве 80 штук уже готова. На «Префаб Технологиях» планируют запустить модули в производство на постоянной основе.

Еще одна столичная компания - «ПК ТЕХМАШ» - разработала и запустила в производство системы водоочистки. Их создали на основе новой запатентованной безреагентной технологии для коммунальных и промышленных целей.

Строительство Промышленность Технологии Москва
19 июня 2024, 19:21
Москве пообещали грозу и смерчи
РИА «Новости»
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В Москве с 03:00 до 20:00 20 июня будет действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

В указанный период времени в столице ожидаются гроза, переходящий в ливень дождь и порывистый ветер со скоростью 18-23 метра в секунду.

«С 12:00 до 17:00 есть вероятность формирования смерчей», - отметили в ведомстве.

Гостей и жителей Москвы попросили в связи с неблагоприятными погодными условиями избегать опасных маневров на автомобилях, снизить скорость и соблюдать дистанцию. Водителям не стоит парковать машины рядом с деревьями.

На улице лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра и соблюдать осторожность.

В центре погоды «Фобос» отмечали, что в Москве 20 июня выпадет рекордно большой объем осадков. В Подмосковье тоже пройдет смерч.

Погода в Москве Москва
14 июня 2024, 09:10
Ефимов: Москва в мае опубликовала 7 проектов решений о КРТ
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В мае в столице опубликовали семь проектов решений о реорганизации участков общей площадью около 30 гектаров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что планируется строительство недвижимости общей площадью свыше 800 тысяч «квадратов». Участки располагаются в Северном, Северо-Западном, Северо-Восточном, Восточном, Южном и Западном административных округах.

«Инвестиции в проекты оцениваются почти в 199 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после их реализации - в 1,8 миллиарда рублей. В результате будет создано около 4,5 тысячи рабочих мест», - подчеркнул Ефимов.

Правообладателям площадок и расположенных в их границах объектов недвижимости направили предложения о заключении договоров о комплексном развитии территорий (КРТ). Когда истечет установленный срок получения ответа, город примет решение о способе реорганизации участков.

«Проектами решений предусмотрено строительство на участках свыше 692 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, в том числе более 176 тысяч квадратных метров жилья для целей программы реновации и других городских нужд», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

На площадках также возведут более 108 тысяч квадратных метров недвижимости общественно-делового назначения: образовательные комплексы, офисы, магазины, кафе, рестораны, отделения банков, спортивные, торгово-развлекательные, медицинские объекты, фитнес-центры и помещения для бытовых сервисов.

Самый крупный из опубликованных в мае проектов - участок бывшей промзоны «Огородный проезд» в Бутырском районе (около 14 гектаров). Там возведут современный жилой квартал, где появятся более 508 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе объекты социальной инфраструктуры. Самая маленькая площадка - участок в 0,24 гектара в районе Фили-Давыдково. Его планируют благоустроить, разместить там парковочные места и спортплощадки.

В Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ. Проекты прорабатываются по поручению мэра Сергея Собянина.

Строительство Недвижимость Сергей Собянин Москва
13 июня 2024, 19:30
Завод по выпуску комплектующих для нефтяной и газовой отраслей появится в ЗелАО
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Предприятие по выпуску комплектующих для нефтяной и газовой отраслей появится в Зеленоградском административном округе Москвы благодаря городской программе. Производство локализуют в технопарке «Алабушево», построенном по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Директор по правовым вопросам, член правления Capital Group, Владимир Галактионов рассказал, что компания одной из первых оценила преимущества программы МПТ как для девелоперов, так и для городской инфраструктуры и для жителей.

«„Алабушево“ пользуется большим спросом со стороны арендаторов, в технопарке организуют производства предприятия, которые занимаются реальным импортозамещением в передовых и бюджетообразующих областях российской промышленности», - заметил Галактионов.

Арендное соглашение с Capital Group заключила компания AGV Compressor Solutions (АО «АГВ»). Производитель планирует выпускать около 25 тысяч деталей в год.

«Новая производственная площадка АО „АГВ“ является стратегически важным для компании проектом и вносит вклад в обеспечение бесперебойной работы промышленности, технологический суверенитет и энергетическую безопасность», - подчеркнул управляющий AGV Compressor Solutions Никита Лебедев.

По его словам, реализация проекта способствует созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых отчислений, повышению технологического уровня промышленности и увеличению независимости от импорта.

Завершить строительство технопарка «Алабушево» планируют завершить в 2026 году. Проект позволит создать более 2,5 тысячи рабочих мест.

Строительство первой очереди технопарка «Алабушево» завершилось в первом квартале 2024 года. Компания по выпуску комплектующих для поршневых компрессоров и газопоршневых двигателей стала одним из арендаторов.

«Резиденты технопарка могут претендовать на льготы особой экономической зоны „Технополис Москва“: сниженное налогообложение, 0% пошлины на импорт товаров и другие преференции. Площади на территории технопарка рассматривают для размещения производства компании из секторов медицины, микроэлектроники, высокотехнологичного производства, технико-внедренческих предприятий», - отметил Овчинский.

Благодаря появлению очередного резидента в технопарке создадут около 120 высококвалифицированных рабочих мест.

Каждый этап строительства трех производственных корпусов с КПП общей площадью 53,6 тысячи «квадратов» проходил под надзором специалистов, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

«Наши инспекторы организовали 20 выездных контрольно-надзорных мероприятий. По результатам итоговой проверки было оформлено заключение о соответствии объекта утвержденному проекту, а после этого, в январе 2024 года, выдано разрешение на ввод зданий в эксплуатацию», - пояснил он.

Новый резидент арендовал под производство около четырех тысяч квадратных метров площадей, уточнили в компании Capital Group, реализующей проект технопарка «Алабушево».

Строительство Рабочие места Заводы Промышленность Москва
13 июня 2024, 12:15
Гендир Качапин: завод «Вторалюминпродукт» извлекает 98% металлов из электроники
Pxhere
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Столичные промышленники стали наращивать производство из вторсырья, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Один из городских перерабатывающих комплексов — «Вторалюминпродукт». Генеральный директор предприятия Илья Качапин рассказал, что завод извлекает 98% металлов из переработанного лома и электроники.

Столичные промышленники стали наращивать производство из вторсырья, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Один из городских перерабатывающих комплексов - «Вторалюминпродукт». Генеральный директор предприятия Илья Качапин рассказал, что завод извлекает 98% металлов из переработанного лома и электроники.

«Это позволяет эффективно повторно использовать материалы и создавать готовую продукцию, сокращая объем отходов. Годовой объем заготовки лома черных, цветных металлов и электроники на нашей производственной площадке свыше 455 тысяч тонн», - отметил он.

Компания активно развивает производство полимерпесчаной продукции и листового пластика в рамках экономики замкнутого цикла. Качапин подчеркнул, что современные технологии рециклинга играют важную роль в сохранении ресурсов и охране окружающей среды.

Собянин уточнил, что из вторсырья создают отделочные материалы, мебель, детали для автомобилей, продукцию для ЖКХ, упаковку и другие товары. Сегодня в столице работают больше 4,2 тысячи промышленных площадок, на них трудятся 725 тысяч человек.

Как отметили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, сегодня городские компании все активнее реализуют различные инициативы и проекты по сбережению природных ресурсов. В частности, внедряют энергоэффективные технологии и используют вторсырье в производстве, из которого изготавливают широкий спектр продукции для многих отраслей экономики.

ЖКХ Сергей Собянин Экономика Технологии Москва Металлы

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