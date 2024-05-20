20 мая 2024, 16:27

Овчинский: промышленники Москвы представили товары на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте

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Презентацию собственных товаров и разработок провели 13 промышленных компаний Москвы на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. В ходе мероприятия столичные компании, занимающиеся выпуском машин, микроэлектроники, кабельной и химической промышленности, предприятия топливно-энергетического комплекса нашли новых партнеров. Поддержку предпринимателям оказал центр «Моспром». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (входит в состав ГК «Элемент») и Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства обсудили на выставке возможность разработки совместных учебных программ.

«В выставке приняли участие 13 московских производителей, которые провели более 195 встреч с зарубежными контрагентами. В частности, на объединенном стенде Москвы свою продукцию представили столичные разработчики микросхем для электронных документов, банковских, транспортных и сим-карт, телекоммуникационного оборудования, оборудования для теплиц, платежных терминалов, 3D-принтеров, систем наблюдения на промышленных объектах, оборудования для контроля, управления и передачи команд релейной защиты, силовых и оптических трансформаторов, ленточных пил и клапанов», - рассказал Овчинский.

Московская компания «САГА Технологии» представила на выставке в Ташкенте банкоматы собственного производства, которыми заинтересовались кредитные организации республики. Об этом рассказала коммерческий директор фирмы Оксана Калашникова.

«Благодарим центр поддержки экспорта „Моспром“ за возможность принять участие в международной промышленной выставке „Иннопром. Центральная Азия“. В составе объединенной экспозиции мы представили российские банкоматы SAGA S-200 ATM, которые вызвали неподдельный интерес у финансовых организаций Узбекистана», - подчеркнула она.

Новых клиентов на выставке также нашли представители московского завода «Спецкабель». Показанные на выставке передовые разработки заинтересовали Национальную ассамблею представителей энергетиков Узбекистана, а также Мубарекского газоперерабатывающего завода.

Кроме того, Ташкентский металлургический завод заинтересовался системами хранения металлопроката, который производит московская компания. Энергетики республики не исключили использования оптических трансформаторов московского производителя при строительстве и модернизации электрических станций и объектов электросетевого хозяйства республики.

Он подчеркнул, что зарубежные партнеры высоко оценили потенциал произведенной в столице продукции.

Московские промышленные предприятия в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке центра «Моспром» расширили поставки и нашли новых партнеров в странах Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ. Поддержку отечественный бизнес получает через платформу «Мой экспорт». Там экспортеры получают бесплатные консультации, планы по продвижению товаров на международных маркетплейсах, а также проходят онлайн-обучение.

«Российская продукция пользуется доверием на узбекистанском рынке, так как обладает сбалансированным соотношением „цена - качество“. В свою очередь, Москва традиционно входит в число лидеров по объему несырьевого неэнергетического экспорта в Узбекистан среди регионов России», - заявил он.

Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев заявил, что за последние несколько лет популярность рынка республики среди российских экспортеров значительно выросла.

«Участие в международной выставке „Иннопром. Центральная Азия“ в Ташкенте стало продуктивным для столичного кабельного завода. Представители предприятия провели ряд встреч с потенциальными заказчиками, а именно с „Узбекнефтегаз“ и EPC-компанией Enter Engineering, в рамках которых обсудили перспективы сотрудничества по уже имеющимся проектам. Также „Спецкабель“ поделился своей экспертизой и наметил план совместных работ с инжиниринговой компанией УЗЛИТИ, которая проектирует нефтегазовые объекты», - подчеркнул официальный региональный представитель предприятия Самат Абдулатиф.

Выставки Экспорт Заводы Узбекистан Промышленность Москва
20 мая 2024, 09:12
Ефимов: в Перове построят первую стоматологию по программе реновации
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Первую стоматологическую поликлинику возведут в Москве в районе Перово по программе реновации. Строительство планируют завершить в 2025 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Поликлиника появится на улице Новогиреевская. Благодаря столичной программе реновации не только улучшаются жилищные условия москвичей, но и формируется новая городская среда, отметил Ефимов.

«Стоматологическая поликлиника будет рассчитана на 642 посещения в смену. Общая площадь соцобъекта составит около четырех тысяч квадратных метров», - уточнил заммэра.

Медучреждением смогут пользоваться как новоселы квартир по программе реновации, так и жители близлежащих кварталов, добавил Ефимов. Оборудование в поликлинике установят последнего поколения, врачи смогут проводить все необходимые обследования и лечебные процедуры.

Ефимов рассказал об особенностях зонирования в новой поликлинике, которая возводится по новому московскому стандарту. Для уменьшения вероятности очередей кабинеты самых посещаемых врачей разместят на нижних этажах, административные помещения - на верхних. Также предусмотрена новая система навигация, которая поможет пациентам без труда находить нужный кабинет.

«Строительство объектов здравоохранения в Москве охватывает все направления, начиная от поликлиник и заканчивая крупнейшими многопрофильными стационарами», - отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Глава департамента пояснил, что поликлиники строятся в микрорайонах, в которых реализуется программа реновации, а также новых районах.

Строительство Поликлиники Реновация в Москве Москва
20 мая 2024, 07:22
Овчинский: резиденты «Руднево» нарастили производство — от банкоматов до БПЛА
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Прошлой весной в ОЭЗ «Технополис Москва» в Косино-Ухтомском районе открыли индустриальный парк «Руднево». Там уже работают 18 компаний, девять из которых — со статусом резидента. Поддержка города позволила предприятиям нарастить производство изделий, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Другой резидент - компания «Нюкон энерджи» занимается разработкой и серийным производством линейки конденсаторов для светотехнической продукции, силовой электроники, пусковых устройств. За первый квартал этого года она произвела свыше 200 тысяч устройств, увеличив ежемесячную прибыль до 58 миллионов рублей.

Другие производства площадки «Руднево» также активно развиваются. В частности, предприятие «Хартия» занимается выпуском технологических линий для мусоросортировочного комплекса нового поколения на отечественной материально-компонентной базе. Комплекс представляет собой конвейеры по отбору мусора. Благодаря магнитному, оптическому и вихревому способу они выделяют максимальный объем сырья для вторичной переработки.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев добавил, что статус резидента ОЭЗ дает предприятию возможность получать налоговые льготы, а также освобождает от имущественного, транспортного и земельного налогов. Компании также получают ставку налога на доход всего 2%. Резидентам предоставляется режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли.

Предприятие-резидент «Банковские Финансовые Системы» (БФС) в этом году выпустит пять тысяч банкоматов. В дальнейшем, нарастив мощность, увеличит ежегодные поставки до 15 тысяч изделий.

Гендиректор группы компаний БФС Артем Жилонов отметил, что в первом квартале 2024 года компания подписала договор на производство с четвертым банком. Также она начала выпускать всю кабельную продукцию для сборки банкоматов.

«Среди предприятий, получивших статус резидента ОЭЗ, производители банкоматов, беспилотников, конденсаторов, решений для сортировки и переработки мусора, медизделий», - уточнил он.

По словам Овчинского, благодаря этим компаниям в индустриальном парке «Руднево» появится 2,6 тысячи мест приложения труда, а также инвестиции в проекты на 31,8 миллиарда рублей.

Предприятие, специализирующееся на производстве медицинского абсорбирующего белья для взрослых «ВИП Камилла», стало первым резидентом площадки «Руднево». Городские власти подписали с ним офсетный контракт в начале 2023-го, уже осенью по нему компания начала поставлять продукцию. В первом квартале этого года предприятие выпустило свыше 1,5 миллиона изделий. Выйдя на полную мощь, компания станет выпускать до 120 миллионов подгузников и 75 миллионов пеленок в год.

Льготы Беспилотники Бизнес Москва
18 мая 2024, 16:38
Парад ретропоездов и составов новейших моделей начался в Москве
РИА «Новости»
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Москвичи и гости города наблюдали за ретропоездами и новейшими составами на параде поездов в честь 89-летия московского метро. Об этом сообщило РИА «Новости».

Отправной точкой парада стала станция большой кольцевой линии «Сокольники». По БКЛ запустили девять парадных составов разных серий, а возглавил эту «процессию» ретропоезд «Сокольники», спроектированный к 75-летию столичного метро. В параде также участвовали составы «Номерной», «Еж-3», «Русич», «Москва», «Москва-2020».

Впервые на мероприятии показали модификацию поезда «Ока» со сквозным проходом, отметило агентство. Все девять составов будут курсировать по БКЛ 18 и 19 мая.

Ранее на экранах в столичном метро запускали прямую трансляцию парада Победы на Красной площади. Москвичам также показывали видеозаписи о роли Московского метрополитена в период Великой Отечественной войны.

Поезда Метро Метро Москвы Москва
18 мая 2024, 15:56
Стало известно, когда обновится весенний температурный рекорд в Москве
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Температурный рекорд весны в Москве может обновиться на следующей неделе. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

Весна в столице близится к завершению, а рекорд максимальной температуры воздуха остается за 2 апреля.

«На ВДНХ максимальная температура воздуха достигла 23,2 градуса», - написала Позднякова.

Только на следующей неделе в Москве станет теплее, чем 2 апреля, добавила метеоролог. По ее словам, 18 и 19 мая в столице установится солнечная погода. При этом столбики термометров не покажут более 23 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что с 16 мая температурный фон в Москве установился на уровне 20 градусов. В начале недели среднесуточная температура отличалась от нормы на восемь-девять градусов.

Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва

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