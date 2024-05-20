Овчинский: промышленники Москвы представили товары на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (входит в состав ГК «Элемент») и Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства обсудили на выставке возможность разработки совместных учебных программ.

«В выставке приняли участие 13 московских производителей, которые провели более 195 встреч с зарубежными контрагентами. В частности, на объединенном стенде Москвы свою продукцию представили столичные разработчики микросхем для электронных документов, банковских, транспортных и сим-карт, телекоммуникационного оборудования, оборудования для теплиц, платежных терминалов, 3D-принтеров, систем наблюдения на промышленных объектах, оборудования для контроля, управления и передачи команд релейной защиты, силовых и оптических трансформаторов, ленточных пил и клапанов», - рассказал Овчинский.

Московская компания «САГА Технологии» представила на выставке в Ташкенте банкоматы собственного производства, которыми заинтересовались кредитные организации республики. Об этом рассказала коммерческий директор фирмы Оксана Калашникова.

«Благодарим центр поддержки экспорта „Моспром“ за возможность принять участие в международной промышленной выставке „Иннопром. Центральная Азия“. В составе объединенной экспозиции мы представили российские банкоматы SAGA S-200 ATM, которые вызвали неподдельный интерес у финансовых организаций Узбекистана», - подчеркнула она.

Новых клиентов на выставке также нашли представители московского завода «Спецкабель». Показанные на выставке передовые разработки заинтересовали Национальную ассамблею представителей энергетиков Узбекистана, а также Мубарекского газоперерабатывающего завода.

Кроме того, Ташкентский металлургический завод заинтересовался системами хранения металлопроката, который производит московская компания. Энергетики республики не исключили использования оптических трансформаторов московского производителя при строительстве и модернизации электрических станций и объектов электросетевого хозяйства республики.

Он подчеркнул, что зарубежные партнеры высоко оценили потенциал произведенной в столице продукции.

Московские промышленные предприятия в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке центра «Моспром» расширили поставки и нашли новых партнеров в странах Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ. Поддержку отечественный бизнес получает через платформу «Мой экспорт». Там экспортеры получают бесплатные консультации, планы по продвижению товаров на международных маркетплейсах, а также проходят онлайн-обучение.

«Российская продукция пользуется доверием на узбекистанском рынке, так как обладает сбалансированным соотношением „цена - качество“. В свою очередь, Москва традиционно входит в число лидеров по объему несырьевого неэнергетического экспорта в Узбекистан среди регионов России», - заявил он.

Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев заявил, что за последние несколько лет популярность рынка республики среди российских экспортеров значительно выросла.

«Участие в международной выставке „Иннопром. Центральная Азия“ в Ташкенте стало продуктивным для столичного кабельного завода. Представители предприятия провели ряд встреч с потенциальными заказчиками, а именно с „Узбекнефтегаз“ и EPC-компанией Enter Engineering, в рамках которых обсудили перспективы сотрудничества по уже имеющимся проектам. Также „Спецкабель“ поделился своей экспертизой и наметил план совместных работ с инжиниринговой компанией УЗЛИТИ, которая проектирует нефтегазовые объекты», - подчеркнул официальный региональный представитель предприятия Самат Абдулатиф.