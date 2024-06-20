Овчинский: производства высокотехнологичного оборудования Москвы нарастят экспорт в Азербайджан

«Участие в бизнес-миссии, организованной центром „Моспром“, соответствует реализации стратегии нашей компании - расширению географии рынка сбыта и укреплению „Спецкабеля“ в статусе надежного международного партнера», - сказал Абдулатиф.

О закупке комплектующих и материалов у московского производителя бионических протезов задумался протезно-ортопедический реабилитационный центр при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

С 2022 года производители несырьевой неэнергетической продукции смогли переориентировать свой экспорт и найти новых партнеров, в том числе благодаря оказанной центром «Моспром» поддержке. Они стали сотрудничать с рынками Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

Внимание представителей сектора промышленных товаров и услуг Азербайджана привлекли произведенные в Москве трансформаторы. Речь идет о возможной поставке более чем 200 таких агрегатов и дальнейшем сотрудничестве в рамках реконструкции местных гидроэлектростанций.

Крупная нефтяная компания и национальная железнодорожная компания Азербайджана рассмотрят возможность применения кабелей московского производства на своих промышленных объектах. Партнеры из ближнего зарубежья отметили, что столичная продукция обладает высоким уровнем конкурентоспособности по сравнению с аналогами из Европы.

«Столичные компании по выпуску строительных конструкций, трансформаторов, специализированных кабелей, литий-ионных аккумуляторов и бионических протезов при поддержке центра „Моспром“ представили свою продукцию в рамках бизнес-миссии в Баку и провели более 60 встреч с зарубежными контрагентами», - уточнил он.

«Столичные компании по выпуску строительных конструкций, трансформаторов, специализированных кабелей, литий-ионных аккумуляторов и бионических протезов при поддержке центра „Моспром“ представили свою продукцию в рамках бизнес-миссии в Баку и провели более 60 встреч с зарубежными контрагентами», - уточнил он.

Азербайджанские строительные компании проявили интерес к вентфасадам столичного производства. Сейчас производитель из Москвы рассматривает возможность открытия представительства на территории республики.

Внимание представителей сектора промышленных товаров и услуг Азербайджана привлекли произведенные в Москве трансформаторы. Речь идет о возможной поставке более чем 200 таких агрегатов и дальнейшем сотрудничестве в рамках реконструкции местных гидроэлектростанций.

Крупная нефтяная компания и национальная железнодорожная компания Азербайджана рассмотрят возможность применения кабелей московского производства на своих промышленных объектах. Партнеры из ближнего зарубежья отметили, что столичная продукция обладает высоким уровнем конкурентоспособности, по сравнению с аналогами из Европы.

Официальный региональный представитель НПП «Спецкабель» Самат Абдулатиф отметил, что в рамках мероприятия прошло несколько встреч с руководителями крупных промышленных предприятий Азербайджана. Они проявили большой интерес к изделиям компании, особенно - к огнестойким и универсальным кабелям марки СКАБ.

«Участие в бизнес-миссии, организованной центром „Моспром“, соответствует реализации стратегии нашей компании - расширению географии рынка сбыта и укреплению „Спецкабеля“ в статусе надежного международного партнера», - сказал Абдулатиф.

О закупке комплектующих и материалов у московского производителя бионических протезов задумался протезно-ортопедический реабилитационный центр при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

С 2022 года производители несырьевой неэнергетической продукции смогли переориентировать свой экспорт и найти новых партнеров, в том числе благодаря оказанной центром «Моспром» поддержке. Они стали сотрудничать с рынками Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» также работает цифровая платформа «Мой экспорт» , предоставляющая поддержку предпринимателям. Через нее можно получить бесплатную консультацию и аналитику экспертов, посоветоваться на тему продвижения товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» также работает цифровая платформа «Мой экспорт» , предоставляющая поддержку предпринимателям. Через нее можно получить бесплатную консультацию и аналитику экспертов, посоветоваться на тему продвижения товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.

Официальный региональный представитель НПП «Спецкабель» Самат Абдулатиф отметил, что в рамках мероприятия прошло несколько встреч с руководителями крупных промышленных предприятий Азербайджана. Они проявили большой интерес к изделиям компании, особенно к огнестойким и универсальным кабелям марки СКАБ.

Азербайджанские строительные компании проявили интерес к вентфасадам столичного производства. Сейчас производитель из Москвы рассматривает возможность открытия представительства на территории республики.