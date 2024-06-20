20 июня 2024, 19:58

Овчинский: производства высокотехнологичного оборудования Москвы нарастят экспорт в Азербайджан

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Пять московских производителей промышленного оборудования и комплектующих при поддержке центра «Моспром» приняли участие в бизнес-миссии в Азербайджан. В ходе поездки они провели свыше 60 встреч с иностранными контрагентами, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

«Участие в бизнес-миссии, организованной центром „Моспром“, соответствует реализации стратегии нашей компании - расширению географии рынка сбыта и укреплению „Спецкабеля“ в статусе надежного международного партнера», - сказал Абдулатиф.

О закупке комплектующих и материалов у московского производителя бионических протезов задумался протезно-ортопедический реабилитационный центр при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

С 2022 года производители несырьевой неэнергетической продукции смогли переориентировать свой экспорт и найти новых партнеров, в том числе благодаря оказанной центром «Моспром» поддержке. Они стали сотрудничать с рынками Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

Внимание представителей сектора промышленных товаров и услуг Азербайджана привлекли произведенные в Москве трансформаторы. Речь идет о возможной поставке более чем 200 таких агрегатов и дальнейшем сотрудничестве в рамках реконструкции местных гидроэлектростанций.

Крупная нефтяная компания и национальная железнодорожная компания Азербайджана рассмотрят возможность применения кабелей московского производства на своих промышленных объектах. Партнеры из ближнего зарубежья отметили, что столичная продукция обладает высоким уровнем конкурентоспособности по сравнению с аналогами из Европы.

«Столичные компании по выпуску строительных конструкций, трансформаторов, специализированных кабелей, литий-ионных аккумуляторов и бионических протезов при поддержке центра „Моспром“ представили свою продукцию в рамках бизнес-миссии в Баку и провели более 60 встреч с зарубежными контрагентами», - уточнил он.

«Столичные компании по выпуску строительных конструкций, трансформаторов, специализированных кабелей, литий-ионных аккумуляторов и бионических протезов при поддержке центра „Моспром“ представили свою продукцию в рамках бизнес-миссии в Баку и провели более 60 встреч с зарубежными контрагентами», - уточнил он.

Азербайджанские строительные компании проявили интерес к вентфасадам столичного производства. Сейчас производитель из Москвы рассматривает возможность открытия представительства на территории республики.

Внимание представителей сектора промышленных товаров и услуг Азербайджана привлекли произведенные в Москве трансформаторы. Речь идет о возможной поставке более чем 200 таких агрегатов и дальнейшем сотрудничестве в рамках реконструкции местных гидроэлектростанций.

Крупная нефтяная компания и национальная железнодорожная компания Азербайджана рассмотрят возможность применения кабелей московского производства на своих промышленных объектах. Партнеры из ближнего зарубежья отметили, что столичная продукция обладает высоким уровнем конкурентоспособности, по сравнению с аналогами из Европы.

Официальный региональный представитель НПП «Спецкабель» Самат Абдулатиф отметил, что в рамках мероприятия прошло несколько встреч с руководителями крупных промышленных предприятий Азербайджана. Они проявили большой интерес к изделиям компании, особенно - к огнестойким и универсальным кабелям марки СКАБ.

«Участие в бизнес-миссии, организованной центром „Моспром“, соответствует реализации стратегии нашей компании - расширению географии рынка сбыта и укреплению „Спецкабеля“ в статусе надежного международного партнера», - сказал Абдулатиф.

О закупке комплектующих и материалов у московского производителя бионических протезов задумался протезно-ортопедический реабилитационный центр при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

С 2022 года производители несырьевой неэнергетической продукции смогли переориентировать свой экспорт и найти новых партнеров, в том числе благодаря оказанной центром «Моспром» поддержке. Они стали сотрудничать с рынками Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» также работает цифровая платформа «Мой экспорт» , предоставляющая поддержку предпринимателям. Через нее можно получить бесплатную консультацию и аналитику экспертов, посоветоваться на тему продвижения товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» также работает цифровая платформа «Мой экспорт» , предоставляющая поддержку предпринимателям. Через нее можно получить бесплатную консультацию и аналитику экспертов, посоветоваться на тему продвижения товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.

Официальный региональный представитель НПП «Спецкабель» Самат Абдулатиф отметил, что в рамках мероприятия прошло несколько встреч с руководителями крупных промышленных предприятий Азербайджана. Они проявили большой интерес к изделиям компании, особенно к огнестойким и универсальным кабелям марки СКАБ.

Азербайджанские строительные компании проявили интерес к вентфасадам столичного производства. Сейчас производитель из Москвы рассматривает возможность открытия представительства на территории республики.

Промышленность Москва
20 июня 2024, 12:09
Обогнать смерч не получится. Как действовать в непогоду
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В Москве и Подмосковье, помимо ливней и грозы, спрогнозировали смерч. Спасатель, инструктор Максим Штыб рассказал 360.ru, как выжить в непогоду, и объяснил, почему не стоит обгонять воронку на машине.


Безопасные места В первую очередь он посоветовал укрыться в здании. Спасатель объяснил, что при смерче представляют опасность разлетевшиеся обломки чего-либо, разрушение ветхих зданий, падение деревьев, рекламных щитов и других конструкций.

Специалист предупредил, что обогнать смерч не выйдет. Можно уехать в другую сторону, перпендикулярно его движению, но, по словам спасателя, для этого потребуется определенное стечение обстоятельств и учет размера воронки.

«Смерч - это такая воздушная воронка , как правило, не очень большого диаметра. Если удастся, условно говоря, разъехаться с этой воронкой, то повезло. Но гарантировать не получится, потому что автомобили ездят по дорогам. Если вы съехали в поле на машине, то, скорее всего, застрянете, и уже никуда не денетесь», - сказал Штыб.

Скрываться под рекламными щитами и деревьями опасно, предупредил спасатель. Он заявил, что главная идея поведения в смерч - сделать так, чтобы человека ничем не придавило.

Если непогода настигнет на улице, Штыб рекомендовал войти в здание или спуститься в метро. По словам спасателя, можно встать за капитальным строением, главное - находиться на стороне, перпендикулярной направлению ветра.

«Смерч обычно не очень широкий. Если есть возможность, можно попытаться уйти от него перпендикулярно его движению. Если он приближается - лечь на землю. Чем меньше ваша площадь, тем меньше шансов, что вас поразит осколок, унесет или отбросит ветром», - заявил спасатель.

Где прятаться не стоит Если смерч застал в дороге, лучше остановить автомобиль, в идеальном случае - выйти из него и спрятаться в здании. Штыб заявил, что в некоторых случаях поток воздуха переворачивал машины и сносил с дороги, поэтому не стоит рисковать.

«Если вы внутри автомобиля и смерч уже начался, вы просто ничего сделать не сможете. Помните, что девиз МЧС состоит из трех слов: предотвращение, спасение, помощь. Лучше действовать заранее», - призвал Штыб.

Спасатели Ураган МЧС РФ Прогноз погоды Погода Погода в Москве
20 июня 2024, 10:22
Парки, летние кафе и фестивальные площадки в Москве закрыли из-за ливня
РИА «Новости»
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В Москве объявили штормовое предупреждение из-за сильного дождя с порывистым ветром. Ради безопасности общественные пространства решили закрыть, сообщила пресс-служба Мосгорпарка в своем Telegram-канале.

«Друзья, парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом», - объявила администрация.

Рано утром москвичей предупреждали о такой вероятности. Мосгорпарк заявлял, что окончательное решение о режиме работы парков 20 июня примут, исходя из ситуации.

Закрылись все фестивальные площадки и Московский зоопарк.

Департамент культуры рекомендовал воздержаться от прогулок, а департамент торговли и услуг - временно закрыть сезонные кафе и укрепить конструкции.

МЧС Москвы объявило штормовое предупреждение. Синоптики спрогнозировали рекордный мегаливень , порывистый ветер и смерч. Дептранс посоветовал москвичам пересесть на метро.

Туризм Погода в Москве Парки Москва
20 июня 2024, 10:16
Ефимов: в столичном районе Филимонковский построят образовательный комплекс
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Рядом с деревней Марьино в ТиНАО возведут образовательный комплекс на 1050 мест с робоклассом и IT-полигоном. Его построят в Филимонковском районе, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Образовательный комплекс для 750 учеников и 300 воспитанников появится в ТиНАО неподалеку от деревни Марьино, квартал 176, земельный участок 1/3. Площадь объекта превысит 22,8 тысячи квадратных метров», - уточнил он.

Ефимов добавил, что комплекс возведут благодаря частным инвестициям. После ввода в эксплуатацию его передадут в столичную систему образования. Завершить строительство планируют в 2027 году.

На территории образовательного комплекса предусмотрели физкультурно-спортивные площадки, пространства для активного и тихого отдыха, а также учебно-опытную зону.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что здание учебного корпуса будет лаконичным по объему и с взаимно пересекающимися прямоугольными формами - они образуют Т-образную архитектуру.

«В нем разместят учебные блоки начальной и старшей школы, а также дошкольного отделения», - пояснил он.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, застройщику уже выдали разрешение на строительство социального объекта. Комплекс возведут на земельном участке площадью порядка 2,5 гектара. На прилегающей территории в 7,7 тысячи квадратных метров предусмотрели комплексное благоустройство. Ее озеленят, установят там игровую и спортивную площадки и оборудуют зоны для практических занятий.

«С начала года это уже 30-й объект образования, получивший разрешение на строительство в Москве», - добавил Слободчиков.

В школьном блоке расположат универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, многофункциональные пространства с функцией актового зала, игровые, медблок, обеденный зал и пищеблок полного технологического цикла. В нем также появятся медиатека, робокласс, IT-полигон и спортивные залы.

Для дошкольного отделения предусмотрели групповые ячейки, кабинет для развивающих занятий, музыкальный и физкультурный залы.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин обратил внимание, что на территории ТиНАО ежегодно строят десятки объектов образования. Например, в прошлом году возвели 27 таких зданий.

«С начала нынешнего - уже шесть объектов. До конца 2024 года планируется возвести еще более 20 зданий», - сказал он.

Формирование комфортной и качественной городской среды подразумевает активное строительство объектов соцназначения в шаговой доступности от жилых кварталов, в том числе в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Школы Строительство Образование ТиНАО Москва
19 июня 2024, 21:58
Овчинский: столичные компании начали выпуск последних разработок для строительства
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В Москве сразу несколько заводов начали выпуск товаров, предназначенных для металлообработки, строительства и очистки воды. Министр правительства столицы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский отметил, что новые разработки производители стройматериалов представляют регулярно.

Системы работают автономно и не требуют постоянного присутствия человека - контролируют их дистанционно. Кроме того, в такие системы не нужно добавлять соли или другие компоненты, для них не требуются сменные фильтры. Поступающая вода полностью дезинфицируется, очищается от железа и других металлов, органических примесей, мутности, осадка или цветного окраса.

Технический директор компании Павел Воропаев пояснил, что разработка не просто очищает, а способна превратить грязную жидкость в питьевую воду.

Компания, по его словам, до конца года планирует произвести минимум 50 таких систем. И каждая из них обеспечит чистой водой поселок, городской район или промпредприятие.

В Москве по поручению мэра реализуют комплекс мер, которые направлены на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства.

В столице создали комфортные условия для малого, среднего и крупного бизнеса. Работающие в Москве предприниматели могут воспользоваться системной поддержкой города - всего мер более 20. Разработали для них и ряд антикризисных инструментов.

В столице работают свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, где работают 725 тысяч человек. Около 40-50 средних и крупных предприятий, а также 100 малых открывается ежегодно. Ассортимент производимых ими товаров очень разнообразный, к тому же эти компании активно внедряют инновации и наращивают объемы выпуска продукции.

«Благодаря созданному инвестиционному климату и более чем 20 мерам поддержки столичные предприятия ежегодно наращивают темпы производства, в том числе товаров для строительства и ремонта», - подчеркнул он.

Овчинский добавил, что за первые четыре месяца 2024 года производство строительных металлоконструкций выросло на 63,3%, сборных деревянных строительных конструкций - на 29,5%. Выпуск оборудования для фильтрования и очистки газов увеличили на 36%, а оборудования и инструментов для пайки - на 74%.

В производственной компании «Ленточные пилы» разработали новые пилы, которые могут резать «пакетом» - в процессе используют несколько режущих инструментов одновременно. Подобный тип резки подходит для распила нескольких металлических заготовок, сложенных вместе. Предприятие уже запустило специальную линейку и планирует произвести около тысячи единиц продукции до конца года.

Гендиректор «Ленточных пил» Юрий Шурин заметил, что компания наращивает выпуск одноименной продукции ежегодно. В 2023 году рост составил 70%, по сравнению с показателями 2022-го.

«Благодаря локализации в Москве мы оперативно поставляем продукцию на передовые промышленные предприятия. Кроме того, столичный инвестиционный климат поднимает спрос у заказчиков на решения от отечественных компаний», - сказал он.

Столичное предприятие «Префаб Технологии» специализируется на производстве сантехнических кабин. На нем разработали новое поколение модулей с улучшенной системой подачи воды. Ванную комнату в сборе со стенами, отделкой и сантехникой будут устанавливать целиком в строящиеся здания - это позволит ускорить процесс постройки.

Первая опытно-промышленная партия в количестве 80 штук уже готова. На «Префаб Технологиях» планируют запустить модули в производство на постоянной основе.

Еще одна столичная компания - «ПК ТЕХМАШ» - разработала и запустила в производство системы водоочистки. Их создали на основе новой запатентованной безреагентной технологии для коммунальных и промышленных целей.

Строительство Промышленность Технологии Москва

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