Овчинский: «Полипластик» выпустил уникальные материалы для автопромышленности

Сейчас в Москве по поручению мэра Сергея Собянина работает программа для повышения инвестиционной привлекательности столицы для российских промышленных компаний. Столичным предпринимателям доступны меры поддержки от города, в том числе целевые займы и субсидии.

«Полипластик» также планирует за первые полгода 2024-го запустить серийное производство композиционных материалов на основе термоэластопластов. Их будут использовать в кабельной промышленности, строительстве, межтрубных уплотнителях, электротехнике и других отраслях.

Овчинский уточнил, что при выходе на полную мощность предприятие будет выпускать до восьми тысяч тонн продукции в год.

Особенность термоэластопласта в том, что при обычной температуре такой материал по свойствам схож с резиной, но при нагревании - размягчается. Его можно использовать там, где необходимо сочетание упругости и пластичности.

Руководитель предприятия Александр Павлов рассказал, что на российском рынке кратно выросли запросы на разработку и внедрение отечественных материалов на основе термоэластопласта. Это и поспособствовало быстрому запуску проекта.