06 июня 2024, 16:25

Овчинский: Москва поставила рекорд по введению промобъектов в 2023 году

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Количество построенных и введенных в эксплуатацию промышленных площадей в Москве в 2023 году поставило рекорд. В городе появились 415 квадратных метров площадей промышленного назначения — больше, чем за последние пять лет. Об этом во время сессии «Новые подходы структурирования промышленных капиталоемких проектов» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал министр правительства столицы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Программы для помощи бизнесу На сегодняшний день в Москве работает более 4,2 тысяч промышленных предприятий, из которых треть относится к высокотехнологичному сектору. Одним из инструментов поддержки индустриального строительства стала программа по созданию мест приложения труда.

В ее рамках инвесторы возведут в столице более 650 тысяч квадратных метров промышленных площадей и обеспечат рабочими местами более 16 тысяч человек.

По итогам прошлого года в Москве появились три новых технопарка, а объем строительства промышленных площадей вырос в три раза.

Также город предлагает инвесторам на упрощенных условиях без торгов получить участок в Москве под размещение собственного производства.

Овчинский добавил, что развитие промышленного потенциала Москвы помогло городу и предприятиям после введения санкций, которые ограничили ввоз импортной продукции. Поэтому работа по дальнейшему созданию промышленных предприятий продолжится.

«В этом году мы реализуем в городе в общем объеме проекты на более чем шесть триллионов инвестиций. Это огромные средства, огромный объем, который входят в город в рамках разных инструментов и форм. Это и комплексное развитие территории, места приложения труда, и государственно-частное партнерство, и офсетные контракты. Все эти инструменты в совокупности дает тот классный результат, который город получает», - отметил он.

В прошлом году, добавил Овчинский, из большого количества программ для инвесторов власти приняли решение сделать уникальные комбинации для каждого, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Программы по созданию мест приложения труда совместили с офсетными контрактами. В Особой экономической зоне Москвы ввели концессионные соглашения. Рост промышленных предприятий в городе свидетельствует о том, что инвесторы положительно оценили такие решения и продолжили открывать новые производства.

Кроме того, в бизнес привлекли 20 финансовых программ поддержки, что особенно важно при высокой ключевой ставке.

«Наша программа, которую реализует Фонд поддержки промышленности, это программа 3% активной ставки на три года на сумму до трех миллиардов рублей. Она привлекательна для средних и малых предпринимателей», - отметил Овчинский.

Для вкладывающих деньги в создание производств девелоперов предусмотрели льготы при строительстве жилых домов.

\"Когда застройщик одновременно со строительством жилья возводит в столице промышленный объект, офисный комплекс или социальное учреждение, где создает дополнительные рабочие места для жителей мегаполиса, он может рассчитывать на льготу в рамках программы создания мест приложения труда», - рассказал министр.

Москва - город технологий Овчинский подчеркнул, что основное внимание городские власти уделяют строительству высокотехнологичных предприятий.

«В прошлом году мы ввели в эксплуатацию промышленных объектов больше, чем за предыдущие пять лет. Показатель превысил 415 тысяч квадратных метров, в то время как с 2018 по 2022 год - около 396 тысяч квадратных метров. Темпы роста строительства промышленной инфраструктуры города говорят о том, что Москва делает фокус именно на индустриализации. Промышленность столицы сегодня - это не пыльные и грязные помещения, коптящие трубы, а высокотехнологичные производства, которые конкурируют с крупнейшими промышленными мегаполисами», - заявил он.

Овчинский добавил, что власти столицы сотрудничают с крупными корпорациями, а также совмещают научный потенциал с производством, получая на выходе уникальную концентрацию инженерно-промышленно-научной мысли. Кроме того, Москва сама инвестирует средства в открытие новых производств.

«Сергей Семенович Собянин подписал соглашение по созданию первого роботизированного завода на территории города совместно с КамАЗом. Это большие инвестиции со стороны КамАЗа и со стороны города. Мы вкладываем туда реальные деньги, строим объекты и понимаем, что это окупится в трех-пятилетней перспективе», - пояснил министр правительства города.

Индивидуальный подход

Промышленность Москва ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 12:23
Московские обрабатывающие компании увеличили выпуск продукции на 18,1%
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Столичные обрабатывающие предприятия за первые четыре месяца 2024 года нарастили выпуск продукции на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом на полях 27-го Петербургского международного экономического форума рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В таких компаниях трудятся свыше 24 тысяч сотрудников, а выручка предприятий в 2023 году составила более 285 миллиардов рублей.

«Кластеры позволяют обмениваться технологиями, снижать транспортные издержки и многое другое», - добавил Овчинский.

В Москве для предприятий действуют различные меры поддержки, среди которых есть и финансовые, и нефинансовые инструменты. Компаниям предоставляют займы, офсетные контракты и льготы.

Выросло производство товаров первой необходимости: продуктов, моющих средств, бумажных изделий. Кроме того, стало больше приоритетной высокотехнологичной продукции: компьютеров, электронного и оптического оборудования, лекарств и медицинских изделий.

Ликсутов подчеркнул, что стабильный рост стал свидетельством успешной экономической политики и стратегии развития Москвы под руководством мэра Сергея Собянина.

Инновации в помощь Использование инноваций позволяет не только снизить затраты, но и улучшить качество продукции. Все это благотворно влияет на рост промышленного производства в столице.

Треть предприятий города - высокотехнологичные. Там применяют искусственный интеллект, автоматизированные линии и роботизированные системы. Средняя выручка высокотехнологичных компаний Москвы - восемь миллионов рублей на одного сотрудника. Это в 2,7 раза больше, чем в других отраслях.

Кластерный подход Другим драйвером роста является кооперация. Для развития промышленности в городе используют кластерный подход, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Локомотив московской промышленности Всего в столице более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек.

Промышленность Москва 2023 Максим Ликсутов Москва
04 июня 2024, 12:30
Ефимов: Москва выставила на торги право реорганизовать площадку в Бескудниковском районе
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Москва предложила столичным и региональным девелоперам участвовать в аукционе на право провести комплексное развитие территории на Дмитровском шоссе. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, торги пройдут уже этим летом - 16 июля. Заявки на участие принимаются до 8 июля. В Бескудниковском районе в рамках этого проекта появится современный деловой квартал, в котором смогут трудоустроиться почти 4,6 тысячи человек.

«Инвестиции в редевелопмент участка оцениваются почти в 40 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта превысит 1,8 миллиарда рублей», - подчеркнул Ефимов.

Участок, который собираются реконструировать, находится по адресу: Дмитровское шоссе, владение 62, строение 5. Эта территория имеет хорошую транспортную доступность и занимает удобное расположение: вблизи нее находятся Дмитровское шоссе и станция метро «Верхние Лихоборы».

Сейчас в этом районе располагаются устаревшие объекты, в том числе автозаправка, автомойка и автосервис. Стартовая цена права на реорганизацию участка составляет 30,51 миллиона рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман объяснил, что будущий инвестор получит возможность построить на этой территории порядка 160 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости.

«Здесь предусмотрено строительство гостиничного комплекса на 250 номеров, спортивных и торговых центров, отделений банков, а также магазинов, ресторанов и кафе», - подчеркнул он.

В рамках программы комплексного развития территорий строятся многофункциональные городские кварталы. На их месте появляются комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура, проектируются дороги.

С 2021 года город предоставил в аренду более 250 земельных участков для масштабных инвестиционных проектов. На этих территориях строятся предприятия, детские сады, школы, спортивные комплексы и другие объекты.

Аукционы Строительство Недвижимость Правительство Москвы Москва
04 июня 2024, 09:12
Ефимов: Москва выделила свыше 550 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов
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Москва предоставила в аренду более 250 земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2021 года город выделил инвесторам и застройщикам более 250 земельных участков общей площадью около 550 гектаров. На них возводят предприятия, детские сады, школы, спорткомплексы, многофункциональные центры и другие объекты», - рассказал он.

Предприниматели начали получать от столицы земельные участки без проведения торгов с 2016 года. Предпочтение отдают инновационным центрам, современному производству, высоким технологиям и социальной инфраструктуре.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что с начала 2024 года оформили 30 договоров аренды земельных участков. Их общая площадь составила практически 140 гектаров.

«На них построят общественно-деловые центры, спорткомплексы, образовательные объекты и производственные предприятия - всего свыше 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости», - отметил он.

Например, с благотворительным фондом заключили договор аренды земельного участка в Раменках для строительства центра дополнительного образования. Общая площадь участка составила 0,46 гектара. В Ново-Переделкине 0,63 гектара земли предоставили для расширения спортивного кластера, что позволит привлечь еще больше москвичей к массовым занятиям спортом.

Строительство Недвижимость Правительство Москвы Москва
31 мая 2024, 17:37
Предприятия Москвы привлекли 12 млрд рублей инвестиций благодаря помощи города
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Шесть предприятий отрасли микроэлектроники и приборостроения в 2023 году привлекли инвестиции более чем на 12 миллиардов рублей благодаря московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Деньги направят на расширение производств и покупку нового оборудования, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что город системно поддерживает промпредприятия в соответствии с поручениями мэра Сергея Собянина.

«Один из инструментов - льготные инвестиционные кредиты. Они позволяют привлекать дополнительные средства для расширения производств: покупки или строительства необходимой инфраструктуры и приобретения нового оборудования», - пояснил Ликсутов.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, благодаря фонду промпредприятия могут получить инвестиционный кредит под 3% на три миллиарда рублей на срок до трех лет.

«За 2023 год более 40 компаний воспользовались данной мерой поддержки, приобрели свыше 700 единиц оборудования, а также создадут минимум 15 тысяч рабочих мест», - отметил Овчинский.

Среди компаний, которым удалось привлечь инвестиции, - производители электронных компонентов для автомобилей, измерительных приборов, оборудования для автоспецтехники. Предприятие, выпускающее высокоскоростные оптические трансиверы на ОЭЗ «Технополис Москва», вложило почти три миллиарда рублей в закупку оборудования для расширения производства и создания тестировочного стенда. Еще одна компания привлекла почти такую же сумму для запуска линии производства IT-оборудования.

В Москве создаются комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Для предпринимателей разработали антикризисные инструменты, действует более 20 системных мер поддержки от города. В частности, они могут получить целевые займы и субсидии. В столице работают свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, каждый год открываются до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых.

Инвестиции Кредиты Бизнес Москва

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