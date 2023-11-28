Оттепель растопила несколько сантиметров снега в Москве

По словам синоптика, теплая погода в Москве привела к уменьшению снежного слоя на два сантиметра после ночного снегопада в понедельник. Столбик термометра показал плюс три градуса тепла.

«В Москве мощная дневная оттепель, почти до +3 градусов, съела от выпавшего в ночь на понедельник снега два сантиметра» - уточнил Леус.

Теперь на центральной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, толщина снега составила 19 сантиметров, в три раза превысив обычные показатели для этого времени года. В других районах столицы значения колебались от 19 сантиметров в Тушино до 23 сантиметров в районе МГУ.

Ранее дополнительные бригады рабочих вышли на улицы Москвы для уборки снега. Работы проводят в круглосуточном режиме.