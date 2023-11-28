28 ноября 2023, 12:13

Оттепель растопила несколько сантиметров снега в Москве

РИА «Новости»
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Снежный покров меняется разнонаправленно в разных районах Москвы. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, теплая погода в Москве привела к уменьшению снежного слоя на два сантиметра после ночного снегопада в понедельник. Столбик термометра показал плюс три градуса тепла.

«В Москве мощная дневная оттепель, почти до +3 градусов, съела от выпавшего в ночь на понедельник снега два сантиметра» - уточнил Леус.

Теперь на центральной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, толщина снега составила 19 сантиметров, в три раза превысив обычные показатели для этого времени года. В других районах столицы значения колебались от 19 сантиметров в Тушино до 23 сантиметров в районе МГУ.

Ранее дополнительные бригады рабочих вышли на улицы Москвы для уборки снега. Работы проводят в круглосуточном режиме.

Погода Москва 2023 Погода в Москве
28 ноября 2023, 11:00
Площадку проекта «Питомцы в Москве» отметили национальной премией
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Площадка проекта «Питомцы в Москве» удостоилась национальной премии по ландшафтной архитектуре. На ней разместили тренажеры для собак, трибуны на 170 зрителей, а также необходимую для хозяев инфраструктуру, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Парк для выставочных и кинологических мероприятий в Бабушкинском районе - один из самых больших и удобных в стране», - уточнила она.

Кинологическое пространство в 1,33 гектара расположено на Кольской улице неподалеку от парка «Яуза». Его открыли в сентябре этого года. Для авторов проекта в приоритете было создать новую инфраструктуру для выгула, которая подойдет всем горожанам.

Проект «Питомцы в Москве» начали реализовывать в 2021 году по программе «Мой район». Создавая новые площадки, проектировщики учитывают эстетичность, комфорт. Специалисты используют для строительства качественные и экологичные материалы, обустраивают функциональные зоны для выгула, игр и тренировок. Отдельно возводят места для отдыха со скамейками и навесами. Благодаря проекту в 46 столичных районах появились 59 современных пространств для выгула питомцев. Некоторые построили на месте пустырей.

В столице также реализовали 20 из 22 идей, которые выбрали по итогам проекта «Питомцы в Москве» на платформе «Город идей» в начале года. В результате усовершенствовали 26 площадок для собак.

Благоустройство Собаки Животные Москва 2023
28 ноября 2023, 10:40
Дополнительные силы привлекли к уборке снега в Москве
Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
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В Москве дополнительные бригады комплекса городского хозяйства вышли на улицы для уборки снега. Работы проводят в круглосуточном режиме, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Городские службы продолжают очищать столичные улицы от снега. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился, чтобы в уборке снега задействовали 10-12 тысяч работников «Мосводоканала» и «Мосгаза».

Особое внимание коммунальщики уделяют пешеходным зонам, тротуарам и подходам к остановкам общественного транспорта. Они также чистят водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи и кровли многоквартирных домов.

Сегодня в столице будет облачно с неустойчивыми прояснениями, местами пройдет кратковременный снег. Дороги и тротуары покроются коркой льда.

В Москве в дневное время суток воздух остынет до -3…-5 градусов. Ночью похолодает до -11 градусов.

Снегопад Москва 2023
28 ноября 2023, 10:12
Фестиваль «Кухни народов России» прошел в центрах московского долголетия
Сайт мэра и правительства Москвы
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В центрах московского долголетия завершился фестиваль «Кухни народов России». Пенсионеров познакомили с национальными блюдами, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Пожилые москвичи попробовали удмуртские перепечами, дагестанский ботишал, чувашский хуплу, татарский плов и адыгейский халюжи.

Гастрофестиваль провели в несколько этапов. С помощью жеребьевки определили деликатесы, которые предстояло приготовить участникам районного и окружного туров. Для финалистов поставили задачу приготовить традиционное новогоднее блюдо - салат «сельдь под шубой».

Участники Международного альянса профессиональных кулинаров выступили в роли жюри и оценили результаты. В итоге победу одержала Ирина Зубарь из центра московского долголетия «Восточный». На втором месте оказалась Людмила Гриппич из центра «Тушино». Замкнула тройку лидеров Галина Иванова из центра «Текстильщики».

Руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова рассказала, что среди участников пользуется большой популярностью кулинарное направление. Центры организовали 120 клубов, где пожилые жители столицы готовят различные блюда, делятся рецептами с друзьями и общаются.

Кроме того, в Москве начали работу еще 10 новых центров московского долголетия. Там пенсионеры будут проводить досуг и заниматься здоровьем.

Фестивали Активное долголетие Москва 2023
28 ноября 2023, 10:07
Нежилое помещение выставили на торги на северо-западе Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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На улице Маршала Василевского выставили на торги коммерческое помещение с отдельным входом и лестницами, ведущими на антресоль. Онлайн-аукцион пройдет 18 декабря, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Площадь объекта - 128 квадратных метров. Его стоимость определится в ходе открытого онлайн-аукциона, который пройдет 18 декабря», - рассказал он.

В здании есть основное помещение с большими окнами и залом площадью примерно в 60 квадратных метров, а также антресоль в 56 квадратных метров. Объект имеет удобное месторасположение: в пешей доступности от станции метро «Щукинская».

Заявку на аукцион можно подать до 7 декабря. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Кроме этого, еще одно коммерческое помещение выставили на торги в Очаково-Матвеевском. Аукцион состоится 13 декабря.

Аукционы Москва 2023

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