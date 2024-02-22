22 февраля 2024, 08:28

Оттепель придет в Москву в четверг, но с гололедицей и мокрым снегом

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На Москву надвигается оттепель. Синоптики спрогнозировали 22 февраля до +1 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столичный регион окажется под влиянием теплого сектора далекого атлантического циклона, и поступление теплого воздуха к берегам Москвы-реки станет более заметным», - отметил он.

Метеоролог уточнил, что в городе ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом. Дороги и тротуары покроет гололедица.

В Москве в дневное время суток столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. Ночью температура останется неизменной. В Московской области днем будет -4…+1 градус, что превышает климатическую норму на два-три градуса. В ночные часы воздух остынет до нуля градусов.

Ветер подует с юго-востока со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сообщил о затяжной зиме в этом году. Он добавил, что снежный покров в марте станет самым высоким за все три месяца.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
21 февраля 2024, 19:15
Кот бесследно исчез в вентиляционной шахте на юге Москвы
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В Москве в районе Бирюлево около недели назад кот провалился в вентиляцию. Зоозащитница Юлия рассказала «360» о сложной ситуации со спасением животного.

«16-й этаж, женщина случайно открыла вентиляционный люк в своей квартире. Ее кошки начали выходить в этот люк и ходить по чердаку. Она его не закрывала, а потом поняла, что один из котов пропал», - уточнила она.

К хозяйке кота уже приезжали и спасатели, и сама зоозащитница вместе с добровольцами из «СпасРезерва». Специалистам удалось выйти на чердак, но над крышей есть еще одна запертая дверь, ключи от которой УК не дала.

Юлия пояснила, что на чердаке выходы из вентиляции переходят во множество различных труб, напоминая лабиринт. Кот в один из них вышел и, видимо, обратно зашел другой проход. Он мог попасть в соседнюю квартиру или в шахту, так же в доме есть заброшенные жилища.

«История продолжается уже где-то неделю. Мы не можем ничего сделать. Сегодня вызывали платных мастеров, ГБУ „Жилищник“ не дал им ключи, сказал, завтра приходите», - отметила Юлия.

Она добавила, что кота нигде не слышно, но запаха пока нет. Завтра будут опять вызывать платного мастера.

«Сложно спать, зная, что кот где-то в трубах в этой страшной системе, пока еще живой, надеюсь. Запах бы сразу пошел, так как это вентиляция. Весь подъезд в курсе», - заключила зоозащитница.

Ранее жители Можайска услышали жалобный вой со стороны строящейся многоэтажки. Оказалось, что бездомная собака угодила в трехметровый канализационный колодец с ледяной водой.

Спасатели Животные Москва
21 февраля 2024, 17:12
Пять московских улиц попадут под усиленный контроль инспекторов МАДИ
РИА «Новости»
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С 22 февраля работники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилят патрулирование на пяти улицах. Это снизит число нарушений правил парковки и повысит безопасность в городе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Благодаря усилению контроля на этих участках нарушений станет меньше, а значит снизится количество аварий и повысится пропускная способность улиц», - отметил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Он уточнил, что с четверга усиленно начнут патрулировать - Ярцевскую улицу, Ильменский проезд, Хвалынский бульвар, Пантелеевскую улицу и проспект Генерала Алексеева.

На участках, где водители бросают машины под запрещающими остановку знаками и на тротуарах, инспекторы будут чаще проводить проверку. Брошенные в неположенном месте автомобили мешают пешеходам и становятся причиной аварий. Всем водителям выпишут штраф за неправильную парковку в размере трех тысяч рублей.

Ранее ГУСТ Московской области обратился к жителям с просьбой не оставлять бесхозные автомобили во дворах. Такой транспорт не только визуально портит территорию, но и мешает снегоуборочной технике.

Машины Москва
21 февраля 2024, 16:45
Мост между Филевской и Мневниковской поймами в Москве достроят в этом году
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Мост через Москву-реку между Филевской и Мневниковской поймами достроят в 2024 году. Это позволит улучшить транспортную ситуацию примерно для 300 тысяч местных жителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Новое сооружение с четырьмя полосами движения в обоих направлениях и тротуарами для пешеходов свяжет две важнейшие территории развития Москвы», - отметил он.

Глава города также объявил об открытии в Филевской пойме в ближайшие несколько лет Национального космического центра.

Кроме того, в Мневниковской пойме приступили к возведению современного квартала, уникальных спортобъектов и 17 километров автодорог. При этом новые станции БКЛ уже запустили.

Благодаря мосту, который соединит Мневники с районом Филевский Парк, на западе и северо-западе столицы транспорт станет доступнее. Он готов уже на 40%.

По словам Собянина, все работы проводят без остановки движения речного транспорта. Он добавил, что сейчас строят и проектируют еще шесть объектов.

В Москве также возведут путепровод в районах Бутырский и Марьина Роща. Москомэкспертиза уже одобрила строительство.

Строительство Сергей Собянин Москва
21 февраля 2024, 16:23
Детский сад появится за счет инвестора на юге Москвы
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В Южном округе Москвы девелопер планирует возвести и передать городу детский сад, чтобы он вошел в систему образования. Проект разработают до конца 2027 года, сообщил информационный центр столичного правительства.

«Застройщик за счет собственных средств обеспечит строительство на Автозаводской улице детского сада на 100 мест. В рамках договора соцобъект будет передан городу», - отметил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что дошкольное учреждение появится благодаря комплексной жилой застройке. Детский сад возведут на улице Автозаводская в соответствии с синхронизацией сроков ввода жилых корпусов и соцобъекта.

По словам руководителя столичного департамента Сергея Левкина, по договору инвестор обязуется передать готовое детское учреждение до конца 2030 года.

Кроме того, за счет инвестора построят три школы для 3500 учеников в поселениях Кокошкино и Рязановское в Новой Москве. Социальные объекты появятся до конца этого года.

Строительство Детские сады Москва

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