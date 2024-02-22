Оттепель придет в Москву в четверг, но с гололедицей и мокрым снегом

В Москве в районе Бирюлево около недели назад кот провалился в вентиляцию. Зоозащитница Юлия рассказала «360» о сложной ситуации со спасением животного.

«16-й этаж, женщина случайно открыла вентиляционный люк в своей квартире. Ее кошки начали выходить в этот люк и ходить по чердаку. Она его не закрывала, а потом поняла, что один из котов пропал», - уточнила она.

К хозяйке кота уже приезжали и спасатели, и сама зоозащитница вместе с добровольцами из «СпасРезерва». Специалистам удалось выйти на чердак, но над крышей есть еще одна запертая дверь, ключи от которой УК не дала.

Юлия пояснила, что на чердаке выходы из вентиляции переходят во множество различных труб, напоминая лабиринт. Кот в один из них вышел и, видимо, обратно зашел другой проход. Он мог попасть в соседнюю квартиру или в шахту, так же в доме есть заброшенные жилища.

«История продолжается уже где-то неделю. Мы не можем ничего сделать. Сегодня вызывали платных мастеров, ГБУ „Жилищник“ не дал им ключи, сказал, завтра приходите», - отметила Юлия.

Она добавила, что кота нигде не слышно, но запаха пока нет. Завтра будут опять вызывать платного мастера.

«Сложно спать, зная, что кот где-то в трубах в этой страшной системе, пока еще живой, надеюсь. Запах бы сразу пошел, так как это вентиляция. Весь подъезд в курсе», - заключила зоозащитница.

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