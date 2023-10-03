Отопление начали включать в Москве

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По его словам, так как среднесуточная температура наружного воздуха начала понижаться, а предстоящее похолодание потребует перевода систем теплоснабжения на зимний режим работы, поэтому настало время включать отопление. Все городские объекты начнут отапливать в течение пяти дней.

Бирюков уточнил, что первыми тепло получат социальные учреждения - школы, детские сады, больницы и поликлиники. Затем включат отопление в жилых домах и офисных зданиях, а также на предприятиях торговли и промышленности.

«Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего к осенне-зимнему периоду было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов», - добавил заммэра.

С мая по сентябрь проводились испытания тепловых сетей, что помогло выявить и отремонтировать ненадежные участки заблаговременно. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в течение сезона, заключили в пресс-службе ведомства.

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