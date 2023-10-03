Основные строительные работы на Троицкой линии метро в Москве завершат до конца 2024 года

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«На пересечении Троицкой и Большой кольцевой линий, формируется один из главных пересадочных узлов», - подчеркнул он.

Глава города отметил, что в день им будут пользоваться 50 тысяч пассажиров, а через семь лет их число превысит 80 тысяч. После открытия транспортная ситуация улучшится для 240 тысяч жителей ближайших районов. Станет удобнее добираться до Новой Москвы и центра города.

Кроме того, пассажиры смогут сэкономить время на дороге до МЦК: вместо 21 минуты путь составит 11. Загруженность одноименной станции БКЛ снизится на 39%.

Мэр добавил, что для архитектурного оформления станции «Новаторская» в серо-оранжевых оттенках выбрали современный стиль. Потолок и стены выполнят украсят алюминиевыми сотовыми панелями. Рабочие установили практически все основные конструкции и приступили к архитектурно-отделочным работам.

По словам Собянина, Троицкая линия будет одним из самых протяженных радиусов метро и самым большим за МКАД. Строительство продолжается от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки. Основные работы планируют закончить до конца следующего года.

Ранее новые станции салатовой ветки метро Москвы отделали гранитом и алюминием. Они отражают облик столицы за счет сочетания природных и синтетических материалов.