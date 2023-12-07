Основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершили

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«Помимо общей модернизации, помогло внедрение оригинальной разработки российских инженеров - плоских плавающих перекрытий», - добавил он.

Очистные сооружения начали обновлять в 2013 году. Сначала устранили неприятные запахи, потом построили блок механической очистки и реконструировали два блока биологической очистки. Позже ввели второй блок ультрафиолетового обеззараживания.

Ранее депутат Александр Коган проконтролировал строительство очистных сооружений в Кашире. Он осмотрел их возведение в Терново-1 и магистрального трубопровода.