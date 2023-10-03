Основные работы по благоустройству у МЦД-4 «Внуково» завершили в Москве

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«В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции обустроили удобные маршруты от жилой застройки, сделали комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой», - уточнил он.

Бирюков отметил, что под благоустройство попал участок Внуковского шоссе от Железнодорожной улицы до пересечения с улицей Писательские Дачи.

В частности, специалисты спрятали воздушные провода в кабельную канализацию, проложили еще около 240 метров водосточной сети. Кроме того, дорожники заменили асфальт на проезжей части, обустроили три наземных пешеходных перехода и установили примерно 40 фонарей и уличных торшеров. В переходах появились опоры контрастного освещения. Также оборудовали две остановки и создали парковочные карманы. На территории разбили газон, позже высадят деревья и кустарники.

Заммэра добавил, что осенью обновят футбольное поле, расположенное у здания администрации поселения Внуковское. Вокруг него сделают дорожку для бега и установят ограждение.

Ранее москвичам рассказали о преображении территории у ледового дворца в Ясеневе. Там появился сквер с пешеходными дорожками и прогулочной аллеей.