Осенью в Москве откроют автомобильный съезд между МСД и Каширским шоссе

«Основной ход МСД мы запустили в сентябре 2023-го. Теперь работаем над повышением эффективности трассы, интегрируем ее в улично-дорожную сеть», - уточнил он.

Мэр подчеркнул, что Московский скоростной диаметр находится в тройке лидеров среди популярных трасс в столице - каждый день им пользуются 400 тысяч автомобилистов.

Глава города отметил, что открытие прямого съезда с МСД на Каширское шоссе в сторону области - непростая задача. Эстакаду возводят над железнодорожными путями, и работы не должны помешать движению поездов.

Собянин добавил, что строители будут перекладывать десятки километров коммуникаций, а также возведут подземный пешеходный переход.

По словам мэра, благодаря новому маршруту в два раза сократится перепробег автотранспорта на этом участке, а также уменьшится нагрузка на соседние магистрали. Станет лучше транспортная ситуация для жителей районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное и Братеево.

В Москве в 2024 году также возведут 100 километров дорог. Рабочие достроят Южную рокаду и закончат реконструкцию развязок с МКАД.