Онлайн-выставку «Книжные магазины Москвы» открыли ко Дню печати

«Москва - один из самых читающих городов нашей страны. Новая онлайн-выставка Главархива доказывает, что так было всегда», - отметил начальник Главного архивного управления столицы Ярослав Онопенко.

Он уточнил, что экспозиция состоит из архивных снимков более 100 московских книжных магазинов середины 1960-х годов. Часть из них работает и в наше время, сменив названия.

В частности, магазин № 120 «Книжный мир» превратился в крупный торговый дом «Библио-Глобус» на Мясницкой. Посетителям виртуального музея предлагают также изучить издания Главархива.

На выставке можно увидеть снимки из двух фотоальбомов. Первый - «Альбом фотографий народного книжного магазина „Искорка“ Кусковского химзавода» 1964 года. Там представлены фотографии, на которых запечатлена деятельность работников магазинов, продаваемые издания и общественная жизнь любителей книг. Второй альбом за 1965 год включает фотографии примерно 120 книжных магазинов столицы.

Посмотреть экспозицию можно в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории» в разделе «Фотолетопись Москвы».

В городе с понедельника также стартует музейная неделя. Жители и гости мегаполиса смогут бесплатно побывать более чем в 30 музеях, галереях и выставочных залах до 21 января.