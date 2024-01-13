13 января 2024, 14:52

Онлайн-выставку «Книжные магазины Москвы» открыли ко Дню печати

Freepik
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Главархив Москвы запустил новую онлайн-выставку, посвященную книжным магазинам. Цифровую экспозицию приурочили ко Дню российской печати, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Москва - один из самых читающих городов нашей страны. Новая онлайн-выставка Главархива доказывает, что так было всегда», - отметил начальник Главного архивного управления столицы Ярослав Онопенко.

Он уточнил, что экспозиция состоит из архивных снимков более 100 московских книжных магазинов середины 1960-х годов. Часть из них работает и в наше время, сменив названия.

В частности, магазин № 120 «Книжный мир» превратился в крупный торговый дом «Библио-Глобус» на Мясницкой. Посетителям виртуального музея предлагают также изучить издания Главархива.

На выставке можно увидеть снимки из двух фотоальбомов. Первый - «Альбом фотографий народного книжного магазина „Искорка“ Кусковского химзавода» 1964 года. Там представлены фотографии, на которых запечатлена деятельность работников магазинов, продаваемые издания и общественная жизнь любителей книг. Второй альбом за 1965 год включает фотографии примерно 120 книжных магазинов столицы.

Посмотреть экспозицию можно в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории» в разделе «Фотолетопись Москвы».

В городе с понедельника также стартует музейная неделя. Жители и гости мегаполиса смогут бесплатно побывать более чем в 30 музеях, галереях и выставочных залах до 21 января.

Книги Выставки Москва
13 января 2024, 14:12
Исторические барельефы обновили на станции метро «Новокузнецкая»
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В московской подземке завершили реставрационные работы на «Новокузнецкой». Специалисты обновили исторические барельефы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Одно из главных украшений - фриз с изображением различных родов войск. Он появился в период строительства станции во время Великой Отечественной войны, 80 лет назад», - отметил он.

Глава города уточнил, что гипсовый фриз сложно поддается реставрации. По этой причине мастера перед началом работ испытали методику на маленьком участке.

За девять месяцев специалисты сняли старые слои краски, залатали трещины и укрепили разрушенные элементы. Некоторые пришлось изготавливать с нуля, основываясь на облике сохранившихся участков.

После этого фризу покрасили в первоначальный цвет, а фрагменты рельефа с орденом затонировали под бронзу.

При строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве специалисты также отреставрировали 16 уникальных элементов станций «Каховская», «Варшавская» и «Каширская». В том числе обновили и уникальные элементы декора. Максимально сохранили их облик, полностью заменив материалы отделки и добавив новые художественные детали.

Реставрация Сергей Собянин Москва
13 января 2024, 13:26
Хоккеист Гуськов поддержал выдвижение Путина на выборы президента в марте-2024
РИА «Новости»
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Хоккеист и заслуженный мастер спорта России Александр Гуськов поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах президента в марте. Об этом он рассказал агентству «Москва».

«Я поддерживаю Владимира Владимировича и считаю, что это многолетний лидер России, и в принципе он подтверждает это все своими действиями, уверенными действиями, все во благо России», - подчеркнул Гуськов.

По словам спортсмена, даже в сегодняшних непростых реалиях российская экономика развивается в верном направлении.

Хоккеист выразил надежду о скорейшем завершении СВО.

«Будем надеяться, что вот эти события, которые сейчас происходят, завершатся как можно быстрее, и мы будем двигаться уже семимильными шагами в развитии нашего экономического роста», - отметил он.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко также поддержал кандидатуру Путина на грядущих выборах президента России. Жители страны будут выбирать президента РФ в течение трех дней - с 15 по 17 марта этого года.

Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024 Москва
13 января 2024, 13:00
Рекордное количество электробусов запустили в Москве в 2023 году
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В прошлом году в Москве удалось запустить рекордное число электробусов. Благодаря этому снижается выброс вредных веществ в окружающую среду, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Сегодня уже сложно представить себе город без них - синие электробусы стали одним из символов нашей столицы. В Москве уже порядка 120 городских маршрутов, на которых работают электробусы», - отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в 2023-м пассажиры выбрали для поездок по городу экологичный транспорт более 135 миллионов раз.

За год электробусы вывели на 39 маршрутов, что втрое больше, чем в 2022 году и в полтора раза превысило их количество в 2021-м. На 35 маршрутах полностью заменили автобусы на эко-транспорт, еще на четырех запустили вместе с автобусами. За 2023-й ими воспользовались более 6,8 миллиона раз.

Благодаря запуску электробусов на столичные маршруты пассажирам стал доступен комфортный транспорт неподалеку от дома.

Ликсутов добавил, что в минувшем году открыли два новых дома для электробусов - «Митино» и «Салтыковка». Все электробусы в Москве закупают по самому крупному в Европе контракту только отечественного производства.

На юге Москвы с 9 января на маршрут С806 также вышли пять современных электробусов. В среднем за месяц по нему совершают до 35 тысяч поездок.

Автобусы Дептранс Москвы Москва
13 января 2024, 12:15
Москвичи смогут бесплатно посетить более 30 музеев и галерей в январе
Freepik
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В Москве с предстоящего понедельника стартует музейная неделя. Жители и гости мегаполиса смогут бесплатно побывать более чем в 30 музеях, галереях и выставочных залах до 21 января, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Посетить выставку «Абиссинские песни. Рождество» можно будет 15 января в Старом Английском дворе - в белокаменном подклете. Экспозиция расскажет о традициях празднования Рождества Христова в Эфиопии. Музей-панорама «Бородинская битва» приглашает в понедельник на выставку «Второе дыхание». Гости ознакомятся с работой реставраторов и воссозданием экспонатов из металла, фарфора, дерева.

Московский музей современного искусства 16 января приглашает на большую ретроспективу Дмитрия Налбандяна в честь 30-летия создания музея-мастерской народного художника СССР. Выставка Марии Тимофеевой «Память заменяет мне вид из окна» будет работать до 21 января. Ее основным сюжетом стала девятиэтажка. Она напоминает художнице Воркуту, где она проживала три года.

С полным списком музеев, участвующих в акции, можно ознакомиться на странице акции.

На ВДНХ в Москве также заработала выставка «Асканию-Нова считаю своим университетом» , приуроченная ко дню рождения ученого-эндокринолога Бориса Завадовского. Экспозиция будет открыта до 24 марта.

Выставки Музеи Москва

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