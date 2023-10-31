Онлайн-гид по БКЛ появился на портале «Узнай Москву»
На портале «Узнай Москву» появился онлайн-гид по Большой кольцевой линии (БКЛ). Пользователи смогут ознакомиться с архитектурно-художественным многообразием линии, а также посмотреть достопримечательности у станций, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
«На портале „Узнай Москву“ можно подробнее узнать о проекте, прочитать интересные факты и, возможно, даже вдохновиться на самостоятельную экскурсию по БКЛ», - отметили в ведомстве.
Каждая карточка содержит описание, фото и сведения об интересных местах поблизости. Изучать новую ветку БКЛ также предлагается в приложении «Узнай Москву».
БКЛ включает 31 станцию метро, на каждой из которых можно встретить уникальную особенность. В частности, интерьеры «Авиамоторной» спроектировали в виде отсылки к произведению Маяковского «Даешь мотор!». Станцию оформили в авиационной тематике. Колонны и светильники на платформе выполнили в форме деталей самолета, а потолок украсил облачный шлейф, словно оставшийся от пролетевшего авиалайнера.
Дизайн «Рижской» выбрали по результатам международного архитектурного конкурса. За него также проголосовали москвичи в проекте «Активный гражданин». На платформе разместили 16 металлических четырехметровых арок с подсветкой.
Ранее карты «Тройки» с новым дизайном поступили в продажу в Москве. На проездных билетах изобразили дикую природу.