Октябрь в Москве вошел в десятку самых «мокрых» за 140 лет

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По данным синоптика, сумма осадков превысила 113,6 миллиметра. При этом их количество превысило отметку в 100 миллиметров в четвертый раз в XXI веке.

«Причиной столь сырой погоды стали атлантические циклоны, которые с завидным постоянством атакуют Европейскую Россию», - отметила Позднякова.

Она добавила, что в течение месяца столица увидела всевозможные виды осадков: дождь, ледяной дождь, морось, мокрый снег и снег.

Однако месяц завершится комфортной погодой без осадков. Москвичам пообещали прекращение дождей во вторник, 31 октября.

Также, по данным синоптиков, жителей столицы будет ждать рекордно теплое 1 ноября.

Октябрь 2023 года в Москве стал одним из десяти самых «мокрых» за последние 140 лет. Об этом рассказала в Telegram-канале главный специалист «ИА Метеоновости», метеоролог Татьяна Позднякова.