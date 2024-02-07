07 февраля 2024, 18:07

Около трех километров дорог отремонтируют в поселении Щаповское в Москве

РИА «Новости»
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В Новой Москве в поселении Щаповское реконструируют около трех километров дорог в 2024 году. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

В округе уже проложили 380 километров дорог, в том числе в Троицке и поселке Мосрентген. Также в 2023-м сдали более 10 километров магистралей в Коммунарке. Теперь работы пройдут в поселении Щаповское.

«Начнем с поселения Щаповского, где нынешнее состояние дорог, к сожалению, далеко не везде соответствует требуемому столичному уровню», - отметил Жидкин.

По улучшенным дорогам будут ходить новые маршруты общественного транспорта, которые, в частности, смогут обслуживать развивающуюся застройку в селе Ознобишино.

Кроме того, по целям Адресной инвестиционной программы до конца 2026 года в ТиНАО запустят более 100 новых километров дорожных магистралей.

Еще 13 тротуаров благоустроят в Истре в 2024 году. Также заасфальтируют и народные тропы к остановкам и социальным учреждениям.

Дороги ТиНАО Москва
07 февраля 2024, 18:19
Москвичам рассказали, как в Зеленограде создают карту «Тройка»
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Московская карта «Тройка» появилась более 10 лет назад. За это время изготовили свыше 50 миллионов таких проездных, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Теперь выпуск транспортной карты не зависит от внешних факторов. Важно, что сама „Тройка“ и чип для нее - на 100% российская разработка, что обеспечит надежность и безопасность поездок наших пассажиров», - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Тройку» полностью производят на заводе «Микрон» в Зеленограде. До 2019 года проездные карты оснащали иностранными микрочипами. Затем специалисты завода начали разрабатывать отечественные микросхемы.

В цеху кристального производства начинается трехмесячный цикл выращивания микрочипа на кремниевой пластине для «Тройки». Замначальника цеха по управлению производством акционерного общества «Микрон» Марат Билданов пояснил, что в герметичные SMIF-контейнеры помещают до 25 кремниевых пластин. При этом сотрудники загружают их в особой «чистой комнате» с уровнем стерильности, превышающим в сотню раз операционную. До конца цикла нанесения микросхемы двери не открывают. Весь процесс максимально автоматизирован, с пластинами работают только роботы.

Затем в соседнем здании полностью собирают «Тройку». Ключевым процессом является корпусирование микрочипов в COB-модули, обеспечивающие контакт микрочипа с антенной и защищающие его от повреждений. Все действия контролирует оператор на мониторе.

Следующим этапом становится выбор дизайна «Тройки». Оформлением карты занимаются в типографии. Оттуда проездные направляют на завод для прохождения персонализации. Готовые карты доставляют в метрополитен.

Ранее в продаже появился ограниченный тираж тематических карт «Тройка» с изображением панды Катюши из Московского зоопарка.

Метро Дептранс Москвы Карта «Тройка» Максим Ликсутов Москва
07 февраля 2024, 16:49
Почти 800 тысяч «квадратов» индивидуального жилья достроили в Новой Москве за год
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В прошлом году в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы удалось ввести в эксплуатацию 769,1 тысячи квадратных метров индивидуального жилья. Там возвели крупные ЖК, малоэтажные и частные дома, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мы стараемся соблюдать баланс в развитии всех составляющих, при этом в последние годы отмечаем рост объемов строительства индивидуального жилья», - отметил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Он перечислил преимущества ИЖС, указав на благоприятную экологическую среду, более низкую себестоимость по сравнению с многоэтажками и быструю стройку.

По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, индивидуальное жилье очень востребовано из-за доступной цены, развитой социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры.

Жидкин добавил, что сейчас на долю индивидуальных домов приходится до 25% от общего объема ввода жилья в ТиНАО.

В этом году в Новой Москве также планируют построить 30 детских садов и школ. Образовательные учреждения оснастят всем необходимым для учебы, включая IT-полигоны, классы робототехники и лаборатории.

Строительство Недвижимость ТиНАО
07 февраля 2024, 16:41
Участок для строительства ФОК выставят на торги на севере Москвы
РИА «Новости»
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Москва проведет аукцион на право аренды земельного участка в Головинском районе. Его можно будет использовать для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Об этом рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«В ближайшее время все желающие смогут принять участие в открытом аукционе по аренде земельного участка площадью 0,37 гектара в Головинском районе для строительства и эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса», - сказал он.

Объект построят по адресу: Солнечногорский проезд, владение 17, вблизи высотных домов, образовательных и дошкольных учреждений. На участке появится здание площадью 7,4 тысячи квадратных метров, при этом 4,4 тысячи «квадратов» займет спортивно-оздоровительный комплекс, а остальное пространство - развлекательная и игровая зоны.

Длительность арендного соглашения составит 5,5 года. Претендент на ведение стройки получит 28 месяцев на оформление документации на строительство и 19 месяцев для завершения подготовительных работ. По окончании строительства у инвестора появится возможность регистрации права собственности на здание и выкупа участка земли на особых условиях.

Еще один ФОК с бассейном достроят до конца года в районе Южное Бутово.

Аукционы Строительство Москва
07 февраля 2024, 16:15
Городские службы Москвы перешли в усиленный режим работы из-за снегопада
РИА «Новости»
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Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за снегопада, который продолжится до конца дня. В уборке задействуют коммунальную технику, а также средства малой механизации, дворников и бригады ручной уборки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.


Особое внимание уделят очистке пешеходных зон, тротуаров и подходов к важным инфраструктурным объектам - остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК.

«Коммунальная техника приступила к очередному циклу работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке», - отметил заммэра.

МЧС предупредило москвичей о сильном снеге, метели и гололедице 7 февраля. Из-за сильных порывов ветра и возможной метели горожанам рекомендовали быть внимательными и осторожными на улице, не находиться под деревьями и припарковывать автомобили на безопасном расстоянии от них.

Автомобилистов попросили по возможности избегать поездок на личном транспорте и проявлять особую осторожность на дорогах, соблюдая скоростной режим и дистанцию.

ЖКХ Снегопад Петр Бирюков Москва

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