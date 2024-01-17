Около пяти тысяч указателей установили в Москве в 2023 году

Заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что единая система навигации действует в мегаполисе с 2014 года. За минувший год установили приблизительно 3,7 тысячи новых домовых и более 1,2 тысячи городских указателей, а также порядка 5,2 тысячи дополнительных информационных полей.

«Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц», - добавил Бирюков.

Кроме того, в городе продолжают внедрять военно-патриотическую навигации: на домах, где жили герои Великой Отечественной войны и памятным местам военных лет, устанавливают QR-коды.

В общей сложности в Москве установили для удобства горожан 13,6 тысячи новых городских и более 100 тысяч домовых указателей.

Ранее новогодние ели и часть декораций начали демонтировать в Москве.