Около пяти тысяч световых конструкций украсят московские улицы к Новому году

«Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. Сейчас монтажные работы ведут во всех административных округах. Их завершат до 1 декабря», - уточнил он.

В центре мегаполиса установят восемь крупных световых арок, которые похожи на фасады главных театров. Их модернизировали и оснастили новыми программами световой и цветовой динамики, интенсивности освещения.

В пешеходных зонах Бульварного кольца по традиции появятся световые тоннели. В парке Победы на Поклонной горе установят огромный елочный шар высотой в 20 метров и весом в 35 тонн. На проспекте Мира в Ростокине горожане смогут вновь встретить «полярных медведей». В парке «Зарядье» установят опоры освещения, световые консоли в виде спиралей, которые будут напоминать новогодний серпантин.

На Красной площади в качестве главной новогодней елки 2023 года установят 25-метровую ель из поселка Фряново в Подмосковье. Ее удалось найти с помощью спутникового фото.