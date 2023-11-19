Около миллиона популярных услуг загсов оказали сотрудники МФЦ в Москве

Во всех офисах МФЦ в течение двух лет горожане получают различные услуги загсов. В частности, там регистрируют браки, выдают повторные документы, подают заявления о внесении изменений в записи актов о рождении, оформляют разводы.

Пилотный проект услуг загсов запустили в мае 2021-го в 41 районном центре и шести флагманских офисах «Мои документы». К ноябрю они появились во всех центрах госуслуг.

Самым востребованным стал центр в Тверском районе - там оказали услуги загсов свыше 18 тысяч раз. На втором месте оказался офис «Мои документы» в Митине с более чем 17 тысячами заявок. Третье место досталось центру госуслуг в Выхино-Жулебине - почти 17 тысяч обращений.

Центры госуслуг Москвы победили в двух номинациях всероссийского конкурса. Они заняли первое место в двух номинациях - «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Крупная региональная сеть МФЦ».