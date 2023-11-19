19 ноября 2023, 10:57

Около миллиона популярных услуг загсов оказали сотрудники МФЦ в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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Работники столичных центров «Мои документы» предоставили примерно миллион наиболее востребованных услуг загсов. Больше всего пользовалось спросом получение повторных свидетельств или справок о госрегистрации актов гражданского состояния, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Во всех офисах МФЦ в течение двух лет горожане получают различные услуги загсов. В частности, там регистрируют браки, выдают повторные документы, подают заявления о внесении изменений в записи актов о рождении, оформляют разводы.

Пилотный проект услуг загсов запустили в мае 2021-го в 41 районном центре и шести флагманских офисах «Мои документы». К ноябрю они появились во всех центрах госуслуг.

Самым востребованным стал центр в Тверском районе - там оказали услуги загсов свыше 18 тысяч раз. На втором месте оказался офис «Мои документы» в Митине с более чем 17 тысячами заявок. Третье место досталось центру госуслуг в Выхино-Жулебине - почти 17 тысяч обращений.

Центры госуслуг Москвы победили в двух номинациях всероссийского конкурса. Они заняли первое место в двух номинациях - «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Крупная региональная сеть МФЦ».

МФЦ Москва 2023
19 ноября 2023, 11:27
Клуб проректоров помог провести для московской молодежи конкурсы, фестивали и встречи
Сайт мэра и правительства Москвы
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Клуб проректоров помог провести в Москве конкурсы, фестивали и встречи для молодежи. Представители сообщества разработали планы мероприятий, приняли участие в их организации, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Взаимодействие с университетами позволяет нам находиться в постоянном контакте с важной частью нашей целевой аудитории - активной молодежью города», - уточнила глава проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

По ее словам, московский клуб проекторов позволяет молодежи быть в курсе возможностей, предоставляемых городом.

В 2023-м клуб под кураторством проектного офиса «Молодежь Москвы» при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики участвовал в проведении многих студенческих мероприятий.

Сотрудники проектного офиса способствуют выявлению и реализации потребностей молодежи. Для студентов запустили 10 проектов, организовали свыше 2,5 тысячи мероприятий, которые собрали более 1,5 миллиона участников.

Столичному пространству «Молодежь Москвы» исполнился год. За это время более 150 тысяч горожан в возрасте от 14 до 35 лет воспользовались сервисами этого пространства.

Молодежь Москва 2023
19 ноября 2023, 10:31
Москвичей пригласили на бесплатные экскурсии и мастер-классы в музей Паустовского
Фото: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
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Музей Константина Паустовского отметит свое 48-летие бесплатными экскурсиями и мастер-классами. Гости смогут узнать, как жил и творил писатель, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В честь дня рождения музея 25 и 26 ноября организаторы подготовили праздничную программу. Посетителям представят экскурсии по постоянной экспозиции, выставки и другие события.

Семейную интерактивную программу «Музейные истории о старинных вещах» проведут 25 ноября. В субботу запустят акцию «Поздравление музею», ее участники запишут видеопоздравление и получат подарки. Ролик появится на официальных страницах музея в соцсетях. Акция будет проходить в течение двух дней.

В музее 26 ноября откроют творческую мастерскую «Заботливый цветок». Посетителям предложат пройти флористический мастер-класс и создать общую открытку для музея.

В Москве 23 ноября также состоится открытие выставки «Медицина пушкинской поры». Посетители смогут до 21 января 2024-го ознакомиться с портретами, инструментами и научными трудами.

Выставки Музеи Москва 2023
19 ноября 2023, 10:09
Более 350 зайцев выпустили в дикую природу в Новой Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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С 2020 года в Троицком и Новомосковском округах выпустили в естественную среду обитания 360 диких зайцев. Благодаря фотоловушкам специалисты смогут следить за процессом их обживания, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды восстанавливают популяции зайца-беляка и зайца-русака, занесенных в Красную книгу Москвы. Во многих регионах численность этих видов снижается.

В прошлом году в новомосковских лесах поселились 110 зайцев. В 2023-м выпустили в дикую природу еще 250 особей, осенью - семь молодых беляков.

Животных подготавливают к обитанию в естественной среде в профильном реабилитационном центре «Дом зайца». Зоологи используют особую технологию для выращивания и выкармливания животных. Их не одомашнивают, поэтому зайцы смогут обойтись без помощи человека. Животные будут сами искать питание и защищаться от хищников.

Начиная с 12 ноября экологи и орнитологи Москвы проведут более 400 лекций и занятий. Они расскажут горожанам о том, как живут птицы в холодное время года.

Животные Москва 2023 ТиНАО
19 ноября 2023, 09:42
Московские сервисы велопроката и кикшеринга перестали работать из-за гололеда
Фото: freepik.com
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В Москве завершается сезон велопроката и аренды электросамокатов. Улицы покрылись ледяной коркой — кататься в таких условиях опасно, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что по причине образовавшейся на дорогах гололедицы операторы решили приостановить аренду велосипедов и электросамокатов. Часть парка начали увозить в сервисные центры, чтобы подготовить их к следующей весне.

Окончательное решение о закрытии сезона примут позже. Оно будет зависеть от погодных условий.

Московские коммунальщики из-за наступивших холодов также скорректировали работу системы отопления. Она полностью сейчас соответствует погоде.

Самую холодную ночь осени зафиксировали в Москве. На базовой метеостанции ВДНХ температурный минимум 19 ноября достиг - 9,2 градуса.

В Москве завершается сезон велопроката и аренды электросамокатов. Улицы покрылись ледяной коркой - кататься в таких условиях опасно, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Москва 2023 Погода в Москве Электросамокаты

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