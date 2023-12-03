Около двух тысяч человек привлекли к уборке снега на МЖД
Объекты Московской железной дороги (МЖД) продолжат расчищать от снега в непрерывном режиме. Работы выполняют около двух тысяч человек, сообщили в пресс-службе МЖД.
«На Московской железной дороге продолжается непрерывная работа по очистке инфраструктуры от снега», - отметили в компании.
На борьбу с последствиями снегопада вывели свыше 90 спецмашин. Примерно тысяча железнодорожников убирают снег с платформ.
Если возникнет необходимость, планируют задействовать дополнительные силы. Также для координации действий по уборке снега создали оперативный штаб.
Снегопад продлится в Москве до 4 декабря. По прогнозам синоптиков, всего за воскресенье и ночь понедельника выпадет где-то от 10 до 12 сантиметров снега.
Почти 20 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах из-за снегопада. Больше всего пострадали пассажиры воздушной гавани Внуково.