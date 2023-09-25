Около двух триллионов рублей накопилось на эскроу-счетах Москвы

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Деньги, которые внесли дольщики, вложили в приобретение как жилых, так и нежилых помещений, включая машиноместа, кладовые и коммерческие пространства.

Исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова, уточнила, что проектное финансирование в строительной отрасли начали использовать четыре года назад. За это время банки одобрили 6,2 триллиона рублей для строительства проектов по новой схеме. Из них инвесторы получили 2,4 триллиона рублей.

Большую часть кредитных средств - 90% - выдали такие банки, как Сбербанк, ВТБ, Дом.РФ , Россельхозбанк и МКБ.

Ранее в Москве началась отделка здания Botanica в рамках городской программы.

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