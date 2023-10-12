Около четырех тысяч москвичей получили ключи от новых квартир в сентябре

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«По итогам сентября правообладателями жилья в 103 новостройках стали около четырех тысяч жителей 192 старых домов в 11 округах столицы. Больше всего договоров заключили в ЮВАО - там новые квартиры получили более 1,3 тысячи человек. В САО правообладателями стали свыше 500 жителей, а в Новомосковском административном округе - около 450 горожан», - уточнил он.

Кроме этого, все необходимые документы оформили 392 жителя юга столицы и 283 - запада города. В сентябре этого года переселение начали еще 6,5 тысячи москвичей.

Во всех квартирах новостроек выполнили современную отделку. Также часть из них обустроили для маломобильных граждан.

Территории вокруг всех домов благоустроили и озеленили. Там установили игровые и спортивные комплексы.

Например, жители 83 старых домов на востоке Москвы уже получили ключи от квартир по реновации. Они подготовили документы и готовятся к заселению.

Программа реновации действует в столице с 2017 года. Всего в нее вошли 5175 домов в разных округах города.