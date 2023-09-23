Около 500 новых вагонов поездов появится в московском метро до 2026 года

Читайте нас в:

«Поезда „Москва-2020“: до 2026 года закупим еще не менее 500 новых вагонов», - уточнил он.

Глава города напомнил, что такие составы впервые запустили на линии в 2019 году. Сейчас в московском метро курсируют больше 1,1 тысячи современных вагонов.

На Калужско-Рижской линии вместо устаревших поездов вышли составы современных типов. Там заменили больше 50% поездов.

Мэр выделил преимущества модели «Москва-2020». Среди них - широкие двери и межвагонные переходы, благодаря которым посадка, высадка и перемещение по поезду происходит удобнее. Кроме того, составы оснащены климат-системами с функцией обеззараживания для поддерживания в салоне комфортной температуры и чистого воздуха. Также установлены большие информационные экраны внутри и снаружи для ориентирования.

В 2024 году в метро поступит модифицированный состав. Его дизайн уже разработали.

Ранее в столице выпустили пять разных видов карт «Тройка» с изображением недавно открывшихся станций метро. Тематические проездные уже поступили в продажу.