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Как пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в этом году конкурс проводится в юбилейный пятый раз, участниками стали не только победители прошлых лет, но и дебютанты и молодые НКО.

«20 ноября станет известно, какие организации в партнерстве с городом будут оказывать москвичам социальные услуги в 2024 году», - уточнила Ракова.

На конкурсе представили шесть номинаций, общий грантовый фонд составил 400 миллионов рублей. Участники претендуют на выплаты малого, среднего и большого размера - до миллиона рублей, от одного до пяти миллионов и от пяти до десяти миллионов.

Около 30% заявок поступили на создание проектов по сохранению качества жизни семей, где есть дети или взрослые с инвалидностью. Четверть всех заявок посвящена помощи семьям, детям, подросткам в кризисной ситуации. Также на гранты претендуют НКО, помогающие участникам спецоперации на Украине и их семьям.

Следующий этап конкурса - оценка представленного компаниями пакета документов - пройдет до 1 октября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах другого конкурса для НКО. Более двухсот организаций с социальным уклоном получили от властей столицы гранты.

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В конкурсе «Москва - добрый город» примут участие 395 некоммерческих организаций, прием заявок на участие уже завершился. Об этом сообщили на сайте мэра столицы.