Около 400 НКО стали участниками конкурса грантов «Москва — добрый город»
В конкурсе «Москва — добрый город» примут участие 395 некоммерческих организаций, прием заявок на участие уже завершился. Об этом сообщили на сайте мэра столицы.
Как пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в этом году конкурс проводится в юбилейный пятый раз, участниками стали не только победители прошлых лет, но и дебютанты и молодые НКО.
«20 ноября станет известно, какие организации в партнерстве с городом будут оказывать москвичам социальные услуги в 2024 году», - уточнила Ракова.
На конкурсе представили шесть номинаций, общий грантовый фонд составил 400 миллионов рублей. Участники претендуют на выплаты малого, среднего и большого размера - до миллиона рублей, от одного до пяти миллионов и от пяти до десяти миллионов.
Около 30% заявок поступили на создание проектов по сохранению качества жизни семей, где есть дети или взрослые с инвалидностью. Четверть всех заявок посвящена помощи семьям, детям, подросткам в кризисной ситуации. Также на гранты претендуют НКО, помогающие участникам спецоперации на Украине и их семьям.
Следующий этап конкурса - оценка представленного компаниями пакета документов - пройдет до 1 октября.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах другого конкурса для НКО. Более двухсот организаций с социальным уклоном получили от властей столицы гранты.
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В конкурсе «Москва - добрый город» примут участие 395 некоммерческих организаций, прием заявок на участие уже завершился. Об этом сообщили на сайте мэра столицы.