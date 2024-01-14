14 января 2024, 00:39

Около 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы из-за морозов

Pixabay
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В аэропортах Москвы из-за морозов задержали или отменили около 40 рейсов. Такие данные предоставил сервис «Яндекс.Расписание».

В Шереметьево вовремя вылететь не смогли 19 самолетов, во Внуково задержали шесть рейсов, один отменили. Расписание из Домодедово свидетельствует о шести задержанных рейсах.

Гидрометцентр предупредил москвичей о сильном похолодании в ночь на воскресенье. В столице ожидается до -26 градусов, в области местами столбики термометра опустятся до -30 градусов. Из-за морозов в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Сугробы в Москве на фоне снегопада 11 января выросли до 40 сантиметров. По подсчетам синоптиков, эти показатели превысили норму на пять сантиметров и характерны для третьей декады января.

Яндекс Аэропорт Домодедово Самолеты Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Москва
13 января 2024, 19:46
Выступившего против СВО Уминского лишили сана протоиерея
Freepik
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Церковный суд Москвы постановил лишить священнического сана бывшего настоятеля храма Троицы в Хохлах протоиерея Алексия Уминского. Поводом для этого послужил его отказ прочесть молитву о Святой Руси во время литургии, сообщили в пресс-службе Московской епархии Русской Православной церкви (РПЦ).

«Церковный суд Москвы принял решение по делу протоиерея Алексия Уминского», - говорится в публикации.

Представители РПЦ уточнили, что судебный процесс по делу священнослужителя состоялся 13 января. На основании 25-го правила Святых Апостолов Уминского лишили священного сана за нарушение священнической присяги (клятвопреступление).

Судебное решение отправили на подпись патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В епархии добавили, что Уминский на суд не пришел в третий раз, поэтому решение приняли без него.

До этого Уминского отстранили от настоятельства и запретили в служении. В 2022 году он заявлял, что не разделяет поддержку РПЦ СВО.

РПЦ Москва
13 января 2024, 18:54
Главный российский физик-почвовед Иван Судницын умер в Москве
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В Москве утром 13 января не стало 91-летнего главного российского физика-почвоведа, профессора МГУ Ивана Судницына. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, ученый жил один в собственной квартире в доме, расположенном на улице Коминтерна в Лосиноостровском районе Москвы. С Судницыным по несколько раз в день созванивалась его 67-летняя племянница, она же и ухаживала за ним. В последний раз ученый ответил на звонок около 16:00 12 января, потом с ним связь оборвалась. Родственница начала переживать и поехала к дяде домой.

Открыв своим ключом входную дверь, племянница увидела профессора лежащим на полу - он был без сознания, но еще жив. В квартире сильно пахло газом. Предположительно, он отравился продуктами горения.

Прибывшие на место медики забрали Ивана Судницына в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Москва
13 января 2024, 18:22
Удобные подъезды к 15 домам появились в восьми округах Москвы
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Удобные подъездные дороги оборудовали в Москве к 15 домам, которые строятся или построены в рамках программы реновации. Территорию у зданий благоустроили, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«Проведены работы по локальному расширению внутриквартальных проездов», - уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что обустройство охватило Центральный, Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный, Юго-Западный и Зеленоградский административные округа.

По словам заместителя мэра, строители возводят новостройки по программе реновации на стартовых площадках в жилых кварталах. Дворы с узкими подъездами к домам часто не приспособлены для крупногабаритных автомобилей. Благодаря новым дорогам удалось решить эту проблему и соединить жилые массивы с крупными магистралями.

Бирюков добавил, что специалисты обустроили подъездные дороги общей площадью свыше 13,8 тысячи квадратных метров и сделали почти восемь тысяч «квадратов» тротуаров. Для инвалидов оборудовали удобные съезды. Кроме того, на участках нескольких улиц установили около 60 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Около новостроек высадили более 17 тысяч квадратных метров газона.

В Москве в рамках программы реновации в новые квартиры переехали более 150 тысяч человек. В 2024 году планируется переселить свыше 50 тысяч жителей.

Благоустройство Дороги Реновация в Москве Москва
13 января 2024, 17:14
Почти 400 спектаклей и мюзиклов представили московские культурные центры в праздники
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Приблизительно 400 мероприятий состоялось в культурных центрах Москвы во время новогодних каникул. Зрителям представили постановки и музыкальные события, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Например, показали спектакль о борьбе добра и зла „Чудесная история Кая и Герды“, а также мюзикл „Алиса в Стране чудес“ по мотивам знаменитого произведения Кэрролла», - уточнил он.

Глава города назвал культурные центры уникальными из-за их способности совмещать досуговую и образовательную деятельность. Они не относятся к музеям или другим заведениям, а работают автономно во всех округах столицы.

Мэр отметил, что более 900 центров расположили так, чтобы жители смогли добираться пешком. Посетители учреждений развиваются, получают новые знания, общаются и занимаются творчеством. На площадках любой желающий может организовать собственное мероприятие.

В 2023-м в центрах провели много различных событий, на которых побывали миллионы людей. Среди них - фестивали искусств «ЮгАрт» - где соревновались в танцам, вокале и слове, а также «Театральный Москвич» с участием молодых актеров и режиссеров.

Московская усадьба Деда Мороза также пригласила горожан отметить старый Новый год. Гостей ждут танцы и хороводы на Изумрудной площади.

Спектакль Театры Новый год Сергей Собянин Москва

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