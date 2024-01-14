Около 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы из-за морозов

В Шереметьево вовремя вылететь не смогли 19 самолетов, во Внуково задержали шесть рейсов, один отменили. Расписание из Домодедово свидетельствует о шести задержанных рейсах.

Гидрометцентр предупредил москвичей о сильном похолодании в ночь на воскресенье. В столице ожидается до -26 градусов, в области местами столбики термометра опустятся до -30 градусов. Из-за морозов в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Сугробы в Москве на фоне снегопада 11 января выросли до 40 сантиметров. По подсчетам синоптиков, эти показатели превысили норму на пять сантиметров и характерны для третьей декады января.