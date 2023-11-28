Около 32 тысяч человек присоединились к индустрии моды в Москве

«Творческий бизнес играет значимую роль в экономике города. В московской индустрии моды трудятся почти 32 тысячи человек. Суммарный оборот организаций превышает 150 миллиардов рублей в год, и эти цифры постоянно растут», - рассказала она.

Кроме этого, в глобальном рейтинге модных городов Москва заняла девятое место, подтвердив статус крупнейшего фешен-мегаполиса Восточной Европы и СНГ.

В столице начал работу международный форум BRICS+ Fashion Summit.

На нем с 28 ноября по 2 декабря соберутся ведущие профессионалы индустрии, молодые дизайнеры, блогеры и эксперты со всего мира.