Около 32 тысяч человек присоединились к индустрии моды в Москве
В Москве около 11 профильных компаний и индивидуальных предпринимателей работают в индустрии моды. Это составляет 7,7% от всех креативных организаций. Их суммарный оборот превышает 150 миллиардов в год, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
«Творческий бизнес играет значимую роль в экономике города. В московской индустрии моды трудятся почти 32 тысячи человек. Суммарный оборот организаций превышает 150 миллиардов рублей в год, и эти цифры постоянно растут», - рассказала она.
Кроме этого, в глобальном рейтинге модных городов Москва заняла девятое место, подтвердив статус крупнейшего фешен-мегаполиса Восточной Европы и СНГ.
В столице начал работу международный форум BRICS+ Fashion Summit.
На нем с 28 ноября по 2 декабря соберутся ведущие профессионалы индустрии, молодые дизайнеры, блогеры и эксперты со всего мира.