Около 200 тысяч рабочих мест появится в Москве по программе реновации

По словам Левкина, первые этажи в новостройках, построенных в рамках программы реновации, будут нежилыми. Уже сейчас в столице появилось более тысячи объектов помещений для различных объектов социально-бытового назначения. Благодаря им появятся новые рабочие места для москвичей.

Председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Валерий Теличенко рассказал, что город комплексно подошел к проекту реновации: в новых районах будут возводить поликлиники, детские сады и другую необходимую инфраструктуру.

С начала года в Москве для участников программы реновации подготовили 40 новостроек , в которые переедут жильцы из 248 старых домов.