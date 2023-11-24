Около 160 катков с искусственным льдом откроют в Москве

«Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают мероприятия по подготовке катков с искусственным льдом, в пятницу, 24 ноября, они начнут работать во всех административных округах», - сообщил он.

В пресс-службе городского хозяйства Москвы уточнили, что намораживание искусственного льда занимает несколько дней. Прежде всего основание площадки выравнивают слоем песка. На него укладывают целлофан и прочные резиновые маты, которые содержат трубки с жидким хладоносителем.

Как правило, лед намораживают до толщины от 10 до 12 сантиметров с помощью холодильных установок. После этого ледозаливочные комбайны выравнивают и полируют покрытие.

У каждого катка оборудуют пункты проката, обогрева и оказания первой медицинской помощи. Кроме того, рядом организуют раздевалки и точки питания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подготовке катков для зимнего отдыха.