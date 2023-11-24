24 ноября 2023, 14:51

Около 160 катков с искусственным льдом откроют в Москве

Читайте нас в: Google Новости

Примерно 160 открытых катков с искусственным льдом будут работать в Москве этой зимой. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают мероприятия по подготовке катков с искусственным льдом, в пятницу, 24 ноября, они начнут работать во всех административных округах», - сообщил он.

В пресс-службе городского хозяйства Москвы уточнили, что намораживание искусственного льда занимает несколько дней. Прежде всего основание площадки выравнивают слоем песка. На него укладывают целлофан и прочные резиновые маты, которые содержат трубки с жидким хладоносителем.

Как правило, лед намораживают до толщины от 10 до 12 сантиметров с помощью холодильных установок. После этого ледозаливочные комбайны выравнивают и полируют покрытие.

У каждого катка оборудуют пункты проката, обогрева и оказания первой медицинской помощи. Кроме того, рядом организуют раздевалки и точки питания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подготовке катков для зимнего отдыха.

Москва 2023 Петр Бирюков
24 ноября 2023, 18:43
Более 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Вечером 24 ноября в трех московских аэропортах задержали и отменили более 40 авиарейсов. Информацию об этом опубликовали на сервисе «Яндекс. Расписание».

Так, на 18:35 во Внукове задержали 12 рейсов, а пять отменили. В Домодедове отложили 13 вылетов и не состоялись еще четыре. В Шереметьеве не смогли отправиться вовремя шесть рейсов и сняли один. В аэропорту Жуковский переносов не было.

Возможной причиной мог стать продолжающийся в столице снегопад. Ранее в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за метели и гололедицы.

Москвичей предупредили, что высота сугробов в Москве в начале новой недели превысит 20 сантиметров. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что выпавший снег не растает до весны.

Аэропорт Домодедово Самолеты Аэропорт Шереметьево Жуковский Аэропорт Внуково Москва 2023
24 ноября 2023, 17:40
Москвичей предупредили о метели и гололедице с вечера воскресенья
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве с 21:00 26 ноября до конца суток 27 ноября ожидаются сильный снег, гололедица и метель. Об этом сообщило столичное управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что из-за южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, в Москву придут значительные осадки в виде сильного снега, иногда мокрого. Это может привести к его налипанию на линиях электропередачи и деревьях. Также в столице усилится ветер, его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. В городе будут метель, снежные заносы на дорогах и гололедица, местами сильная.

Спасатели порекомендовали москвичам не парковать автомобили вблизи деревьев и плохо закрепленных конструкций. Они также посоветовали снизить скорость и избегать резких перестроений и обгонов.

По данным синоптиков, в начале новой недели высота сугробов в столице превысит 20 сантиметров. В воскресенье начнется метель , которая усилится в ночь на понедельник.

МЧС РФ Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
24 ноября 2023, 17:11
Инвесторы начали строить 68 социальных объектов в Москве с начала года
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
С начала года девелоперы получили разрешения на строительство в Москве 68 объектов социальной инфраструктуры. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, из 97 проектов, которые начнут реализовывать в этом году, 70% построят на деньги инвесторов. Совокупный размер застройки составит 958,4 тысячи квадратных метров.

«Создание сопутствующей инфраструктуры при возведении новых жилых кварталов является одним из важнейших драйверов развития современной городской среды», - добавил заммэра.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко назвал Новую Москву основным пространством появления новой социальной инфраструктуры. Так, в ТиНАО возведут 20 новых зданий общей площадью 236,6 тысячи квадратных метров. Преимущественно там построят детсады и школы, которые вместят свыше 9,7 тысячи детей.

Кроме того, в поселении Сосенское появится взрослая поликлиника, способная обслужить 475 человек за смену. В северо-западном районе столицы построят филиал Курчатовской школы, рассчитанный на обучение 815 человек. А в районе Хорошево-Мневники возведут новый учебный комплекс на 775 детей.

В свою очередь в Подмосковье в следующем году откроют более 30 новых детских садов.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
24 ноября 2023, 14:36
Коммунальщики начали чистить крыши от снега в Москве
Читайте нас в: Google Новости
В Москве коммунальные службы начали чистить крыши от снега и наледи. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с непогодой коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, проводится очистка от снега улиц, тротуаров, дворовых территорий и общественных пространства», - рассказал он.

По его словам, в работах задействуют более 250 автоподъемников и свыше 13 тысяч кровельщиков.

Скатные крыши многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов, водосборные желоба и воронки водостока будут очищать от снега и льда в светлое время суток, чтобы минимизировать возможные риски для прохожих. Рабочие зоны обозначат специальными лентами и ограждениями.

Специалисты продолжат мониторить состояние дорог и по мере необходимости проводить противогололедную обработку.

Ранее в Подмосковье подвели итоги подготовки к осенне-зимнему периоду. С докладом выступил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков

Новости по теме