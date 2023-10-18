Около 14 тысяч подъездов отремонтировали в Москве в этом году

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«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений», - уточнил он.

Заммэра добавил, что основную часть работ в этом году закончили, всего отремонтировали примерно 14 тысяч подъездов. При необходимости коммунальщики обновляют оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перила и ступени, а также меняют таблички этажности и лампочки.

Кроме того, во время ремонта электрическую проводку прячут в специальные короба, приводят в порядок теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. О старте ремонта жильцов предупреждают заранее, размещая информацию на подъездах.

Ранее в Москве по программе капитального ремонта заменили системы отопления в более чем тысяче многоквартирных домов. Специалисты поменяли старые трубопроводы, задвижки и радиаторы.