Около 14 тысяч подъездов отремонтировали в Москве в этом году
Специалистам удалось за этот год отремонтировать 14 тысяч подъездов в столице. В обязательный перечень работ вошли покраска входных групп, потолков и стен, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений», - уточнил он.
Заммэра добавил, что основную часть работ в этом году закончили, всего отремонтировали примерно 14 тысяч подъездов. При необходимости коммунальщики обновляют оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перила и ступени, а также меняют таблички этажности и лампочки.
Кроме того, во время ремонта электрическую проводку прячут в специальные короба, приводят в порядок теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. О старте ремонта жильцов предупреждают заранее, размещая информацию на подъездах.
Ранее в Москве по программе капитального ремонта заменили системы отопления в более чем тысяче многоквартирных домов. Специалисты поменяли старые трубопроводы, задвижки и радиаторы.