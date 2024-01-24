Около 1120 олимпийских бассейнов в сутки. Москвичам рассказали о снабжении столицы водой

Четыре станции водоподготовки - Западная, Рублевская, Восточная и Северная - поставили в Москву и область 1,1 миллиарда кубометров чистой питьевой воды в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Ежедневно в городскую распределительную сеть поступало в среднем 2,8 миллиона кубометров питьевой воды, или около 1120 олимпийских бассейнов», - рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Таким образом, водой обеспечили свыше 15 миллионов человек - почти каждого десятого россиянина.

Специалисты четырех станций очищают воду в несколько этапов: осветляют, фильтруют и обеззараживают. При этом технологии и оборудование постоянно модернизируют. Например, в столице первыми в стране начали использовать мембранное фильтрование. Станции водоподготовки внедрили озонирование с сорбцией на активированном угле.

Перед подачей воды в мегаполис на станциях в нее добавляют гипохлорит натрия для защиты от бактерий и микроорганизмов при транспортировке.

За год в Москве провели более трех миллионов исследований качества воды. Ее состояние проверяют по 184 показателям.