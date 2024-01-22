Около 100 километров дорог построят в Москве за год

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По его словам, в Москве в наступившем году завершат возведение участка Московского скоростного диаметра (МСД) за пределами МКАД. Таким образом, дорогу соединят с трассой Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе.

Также в этом году рабочие достроят Южную рокаду и закончат реконструкцию развязок с МКАД.

«Кроме того, мы намерены возвести 30 мостов, эстакад и тоннелей, а также построить 16 внеуличных пешеходных переходов», - добавил заммэра.

Он подчеркнул, что с 2011 года протяженность столичной дорожной сети выросла примерно на 24%. Строители возвели 1360 километров дорог и 429 искусственных сооружений.

Ранее стало известно, что в Москве проведут реконструкцию нескольких улиц у станции метро «Молодежная».