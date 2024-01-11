Около 10% месячной нормы осадков выпадет в Москве за сутки

Московские парки проведут творческие мастер-классы, кинопоказы и лекции с 12 по 14 января. О событиях, которые подготовили для жителей и гостей столицы, рассказали на официальном портале мэра города.

В парке «Фили» 13 января пройдет экскурсия «Новогодние традиции дореволюционной России». В это же время сад «Эрмитаж» откроет фестиваль WinterFest. Гости смогут посетить ледяной лабиринт, площадку для игры в плюшевые снежки и мастер-классы по чеканке монет, изготовлению новогодних носков и шапок. Также в 19:00 здесь пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха с участием звезд мирового фигурного катания.

Свои мероприятия подготовила и Московская усадьба Деда Мороза. На Изумрудной площади будут водить хороводы со сказочными персонажами, сыграют в игры и покажут театрализованные и музыкальные представления, а также яркие шоу.

В парке «Ангарские пруды» 13 января проведут мастер-класс по созданию ретрогирлянды «Ностальгия», а 14 января гостей научат делать елочные игрушки. Также в воскресенье на центральной площади Лианозовского парка пройдут народные гулянья.

Помимо этого, 12 января на катке Гончаровского парка состоится дискотека на льду, а в Таганском парке проведут вечеринку под зажигательные диджейские сеты.

В парке «Ходынское поле» 13 января посетители смогут принять участие в мастер-классах по фигурному катанию. На льду также пройдут показательные выступления фигуристов и хоккеистов.

В саду имени Н. Э. Баумана 14 января пройдет показ советской картины «Новогодние приключения Маши и Вити». Кроме того, вечером на нем проведут открытую тренировку по фигурному катанию.

Подробнее о мероприятиях можно узнать на официальном портале мэра Москвы и сайтах столичных парков.

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