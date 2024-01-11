11 января 2024, 14:01

Около 10% месячной нормы осадков выпадет в Москве за сутки

Телеканал «360»
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В Москве в течение суток будет идти снегопад и прекратится только в пятницу днем. За это время выпадет примерно 10% месячной нормы осадков, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Мы ожидаем в районе трех-пяти миллиметров при месячной норме пять миллиметров. Уже к середине дня снегопад в столице закончится», - уточнил он.

Синенков отметил, что три-пять миллиметров осадков составляет почти 10% месячной нормы.

За прошедшие сутки в Москве уже выпало пять миллиметров осадков. После обильного снегопада в столице местами образовались сугробы высотой более 40 сантиметров На Москву также обрушилась метель. Из-за непогоды резко упала видимость - до 300 метров.

«Желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе продлили до субботы. Причиной тому стало предупреждение о гололедице на дорогах и тротуарах.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
11 января 2024, 14:45
Московские парки подготовили программу для встречи старого Нового года
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Московские парки проведут творческие мастер-классы, кинопоказы и лекции с 12 по 14 января. О событиях, которые подготовили для жителей и гостей столицы, рассказали на официальном портале мэра города.

В парке «Фили» 13 января пройдет экскурсия «Новогодние традиции дореволюционной России». В это же время сад «Эрмитаж» откроет фестиваль WinterFest. Гости смогут посетить ледяной лабиринт, площадку для игры в плюшевые снежки и мастер-классы по чеканке монет, изготовлению новогодних носков и шапок. Также в 19:00 здесь пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха с участием звезд мирового фигурного катания.

Свои мероприятия подготовила и Московская усадьба Деда Мороза. На Изумрудной площади будут водить хороводы со сказочными персонажами, сыграют в игры и покажут театрализованные и музыкальные представления, а также яркие шоу.

В парке «Ангарские пруды» 13 января проведут мастер-класс по созданию ретрогирлянды «Ностальгия», а 14 января гостей научат делать елочные игрушки. Также в воскресенье на центральной площади Лианозовского парка пройдут народные гулянья.

Помимо этого, 12 января на катке Гончаровского парка состоится дискотека на льду, а в Таганском парке проведут вечеринку под зажигательные диджейские сеты.

В парке «Ходынское поле» 13 января посетители смогут принять участие в мастер-классах по фигурному катанию. На льду также пройдут показательные выступления фигуристов и хоккеистов.

В саду имени Н. Э. Баумана 14 января пройдет показ советской картины «Новогодние приключения Маши и Вити». Кроме того, вечером на нем проведут открытую тренировку по фигурному катанию.

Подробнее о мероприятиях можно узнать на официальном портале мэра Москвы и сайтах столичных парков.

Ранее горожан предупредили о значительном похолодании на старый Новый год. Температура воздуха в Москве может опуститься ниже -16 градусов.

Новый год Парки Москва
11 января 2024, 13:31
Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
РИА «Новости»
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт из-за сильного снегопада. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

«В вечерний разъезд рекомендуем выезжать до 17:00 или отложить поездку на более позднее время - после 20:00», - уточнили в ЦОДД.

В пресс-службе добавили, что снег будет идти до завтрашнего дня. Тем не менее, городской транспорт работает штатно. Кроме того, автомобилистам посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию от других машин.

По данным центра, движение на Андроповом проспекте и МСД осталось в рабочем режиме. Однако задержки в движении отметили на Ленинградском проспекте, по шоссе Энтузиастов на МКАД, близ Бесединского шоссе.

Позднее ожидается ухудшение ситуации в центре города, на Третьем транспортном кольце возле Новорижской эстакады, а также на внешней стороне МКАД в районах улиц Верхние Поля и Подольских Курсантов.

Движение осложнится из-за погодных условий. По прогнозам метеорологов, снегопад продолжится до 13 января.

Погода Дептранс Москвы Москва
11 января 2024, 12:59
«Желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за непогоды
Freepik
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«Желтый» уровень погодной опасности продлили до субботы. Причиной тому стало предупреждение о гололедице на дорогах и тротуарах, сообщили на сайте Гидрометцентра.

По данным прогностической карты, в Московском регионе до 11:00 13 января будет действовать метеопредупреждение о гололеде.

Также до 21:00 11 января в столице будет актуально метеопредупреждение о ветре , порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Жителей предупредили о снеге, метели и снежных заносах.

На Москву уже обрушилась метель. Из-за непогоды резко упала видимость - до 300 метров. По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, так проявляет себя один из холодных фронтов.

За прошедшие сутки в Москве выпало пять миллиметров осадков, что составило почти 10% от месячной нормы. После обильного снегопада в столице местами образовались сугробы высотой более 40 сантиметров.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
11 января 2024, 12:36
Видимости никакой. Москву накрыла сильнейшая метель
Телеканал «360»
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На Москву обрушилась метель. Из-за непогоды резко упала видимость, сообщила главный специалист «Метеобюро» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Даже удивился, голову повернул и еле вижу противоположный дом», - отметил один из пользователей.

За прошедшие сутки в Москве также выпало пять миллиметров осадков, что составило почти 10% от месячной нормы. После обильного снегопада в столице местами образовались сугробы высотой более 40 сантиметров «Усилился ветер, пошел снег, видимость не более 300 метров. Так проявляет себя один из холодных фронтов», - уточнила она.

Вместе с тем жители Москвы снимают непогоду на камеры смартфонов и делятся роликами в сетях.

«Красота, наконец-то зима настоящая. Какая красота! Ух ты, как красиво идет снег», - поделились впечатлениями подписчики Telegram-канала «Новости Москвы».

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве

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