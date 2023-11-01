Офисы, магазины и гостиницы появятся на месте промзоны «Южный порт» в Москве

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Он уточнил, что в Печатниках на площади в 65 гектаров проведут реорганизацию, в том числе по программе КРТ.

«Построим здесь производственные, научные и офисные комплексы, магазины, гостиницы и другие объекты инфраструктуры», - заявил Собянин.

Глава города добавил, что специалисты обновят улично-дорожную сеть протяженностью в пять километров. Вдоль Шоссейного проезда создадут велодорожки. Кроме того, проложат новые сети и построят 24 трансформаторные подстанции.

Благодаря реализации проекта появится свыше 17 тысяч новых рабочих мест.

Ранее власти Москвы приняли решение о комплексном развитии двух территорий на северо-западе и западе столицы. Так, в районах Митино и Солнцево возведут современные жилые кварталы.