Офисный центр с восьмиугольной башней построят на севере Москвы
В Москве одобрили проект строительства делового комплекса с восьмиугольной башней в районе Аэропорт. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.
«Помимо офисов, в комплексе обустроят коммерческие помещения: кафе, медицинские услуги, магазины и ателье», - уточнил он.
Бизнес-центр появится по адресу: Ленинградский проспект, дом 36, корпус 13. Для его отделки применят конструкцию в стоечно-ригельном исполнении с алюминиевым профилем. В проекте сочетаются витражные и многослойные вентилируемые части с панелями из искусственного камня.
Кроме того, рабочие благоустроят проезды и тротуары, установят наружное освещение, добавят малые архитектурные формы и выполнят комплексное озеленение.
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