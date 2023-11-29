Офисный центр с восьмиугольной башней построят на севере Москвы

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«Помимо офисов, в комплексе обустроят коммерческие помещения: кафе, медицинские услуги, магазины и ателье», - уточнил он.

Бизнес-центр появится по адресу: Ленинградский проспект, дом 36, корпус 13. Для его отделки применят конструкцию в стоечно-ригельном исполнении с алюминиевым профилем. В проекте сочетаются витражные и многослойные вентилируемые части с панелями из искусственного камня.

Кроме того, рабочие благоустроят проезды и тротуары, установят наружное освещение, добавят малые архитектурные формы и выполнят комплексное озеленение.

Сегодня на востоке столицы открыли уникальный рыбный рынок «Москва - на волне». На нем представили свыше 500 видов продукции.