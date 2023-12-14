Офисный центр построят на северо-западе Москвы

К концу этой рабочей недели в Москву придет циклон, названный немецкими метеорологами «Ваня». Высота снежного покрова может вырасти до 50 сантиметров. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на синоптика центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Специалист прогнозировал, что южный циклон принесет в Москву 15 декабря обильные осадки, сопровождающиеся сильными порывами ветра. Кроме того, будет облачно и снежно.

За один день в столице выпадет до трети месячной нормы осадков. Сугробы в столице, которые в настоящий момент оценили в 30–35 сантиметров, смогут увеличиться до 40–45 сантиметров, а местами - достигнуть полуметра. Температура будет около минус 4-6 градусов.

Циклон «Ваня» сформировался над Молдавией и вскоре двинется на север в сторону Москвы.

Снегопад, к которому москвичам нужно будет готовиться в пятницу, заранее назвали самым сильным за последние 57 лет.