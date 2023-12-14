14 декабря 2023, 13:37

Офисный центр построят на северо-западе Москвы

РИА «Новости»
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Офисный центр с автомойкой и магазином появится в районе Южное Тушино в Москве. Об этом сообщила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

«Такие объекты как офисные центры, позволяют снижать дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки», - подчеркнула она.

Здание построят по адресу Походный проезд, владение 5, строение 11. На территории в 0,3 гектара появится объект общей площадью около 4,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, в состав комплекса войдет парковка, рассчитанная на 20 машиномест.

Еще одно четырехэтажное офисное здание построят в столичном районе Котловка.

Оно поможет снизить маятниковую миграцию и создаст новые рабочие места.

Строительство Рабочие места Москва 2023
12 декабря 2023, 19:19
Циклон «Ваня» принесет в Москву полуметровые сугробы
РИА «Новости»
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К концу этой рабочей недели в Москву придет циклон, названный немецкими метеорологами «Ваня». Высота снежного покрова может вырасти до 50 сантиметров. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на синоптика центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Специалист прогнозировал, что южный циклон принесет в Москву 15 декабря обильные осадки, сопровождающиеся сильными порывами ветра. Кроме того, будет облачно и снежно.

За один день в столице выпадет до трети месячной нормы осадков. Сугробы в столице, которые в настоящий момент оценили в 30–35 сантиметров, смогут увеличиться до 40–45 сантиметров, а местами - достигнуть полуметра. Температура будет около минус 4-6 градусов.

Циклон «Ваня» сформировался над Молдавией и вскоре двинется на север в сторону Москвы.

Снегопад, к которому москвичам нужно будет готовиться в пятницу, заранее назвали самым сильным за последние 57 лет.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
08 декабря 2023, 15:46
Использование QR-кодов на билбордах запретили в Москве
РИА «Новости»
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Московские власти запретили использование QR-кодов на билбордах, остановках общественного транспорта и других конструкциях. Это связано с участившимися случаями хакерских атак и интернет-мошенничества, передал РБК.

Запрет объяснили тем, что содержащаяся информация может нарушать закон «О рекламе». Соответствующее предупреждение разослали всем рекламораспространителям.

«Нарушение физическими или юридическими лицами законодательства о рекламе влечет за собой административную ответственность», - добавили в столичном департаменте СМИ и рекламы.

В пресс-службе крупнейшего оператора наружной рекламы Russ подтвердили получение письма и добавили, что QR-коды имеются на 2% билбордов.

Хакерские атаки и взломы информационных систем и сайтов в России стали интенсивнее, а их число значительно выросло. Такой вывод сделали на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности.

Москва 2023
07 декабря 2023, 16:16
Основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершили
Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
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В Москве завершили работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений. Теперь они соответствуют лучшим экологическим стандартам, подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин.

«Помимо общей модернизации, помогло внедрение оригинальной разработки российских инженеров - плоских плавающих перекрытий», - добавил он.

Очистные сооружения начали обновлять в 2013 году. Сначала устранили неприятные запахи, потом построили блок механической очистки и реконструировали два блока биологической очистки. Позже ввели второй блок ультрафиолетового обеззараживания.

Ранее депутат Александр Коган проконтролировал строительство очистных сооружений в Кашире. Он осмотрел их возведение в Терново-1 и магистрального трубопровода.

Ремонтные работы Сергей Собянин Москва 2023
07 декабря 2023, 13:37
Бизнес-хаб построят в Новой Москве
Пресс-служба градостроительной политики и строительства Москвы
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В деревне Столбово поселении Сосенское Новой Москвы построят индустриальный парк, состоящий из пяти многофункциональных зданий, общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«На земельном участке примерно в четыре гектара появится пять многофункциональных зданий общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Здесь обустроят пространства для предприятий малого и среднего бизнеса», - рассказал он.

Бочкарев добавил, что на территории создадут выезды на проспект Куприна и трассу Коммунарка - Остафьево, парковку, а также благоустроят пешеходные зоны. Бизнес-хаб находится на этапе проектирования.

Ранее в Москве заработал центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем. На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев

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