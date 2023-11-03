Офисный центр построили на юге Москвы

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Здание на проспекте Лихачева, 8 в Даниловском районе получило общую площадь в 36 тысяч квадратных метров. Оно стал частью бизнес-парка Nagatino i-Land, который построили на территории бывшего завода ЗИЛ. В 16-этажном бизнес-центре смогут работать около трех тысяч человек.

«На первом этаже расположена столовая на 350 мест и лобби-бар, на подземном уровне размещен паркинг манежного типа, рассчитанный на 48 автомобилей», - уточнил Бочкарев.

Для передвижения между этажами в здании установили 10 лифтов грузоподъемностью 1600-1625 килограммов.

Проект Nagatino i-Land реализовали рядом со станцией метро «Технопарк» на территории в 15 гектаров. В роли застройщика выступила группа «Эталон».

Ранее стало известно о том, что новое культурно-деловое пространство появится на западе Москвы.