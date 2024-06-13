Очередная порция ливней с грозами обрушится на Москву

Правительство Москвы и Банк «ДОМ.РФ» подписали соглашение о сотрудничестве по программе комплексного развития территорий (КРТ) на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В прошлом году власти Москвы заключили аналогичное соглашение со Сбербанком на площадке Московского урбанистического форума. Стороны договорились о взаимодействии и сотрудничестве по программе комплексного развития территорий.
Проработка проектов по программе КРТ ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
По словам чиновника, программа комплексного развития территорий охватывает более 3,1 тысячи гектаров, прорабатывает и реализует 236 проектов редевелопмента. Для участия в программе власти города привлекают заинтересованных инвесторов.
По программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строятся дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.
Председатель правления АО «Банк ДОМ.РФ» Артем Федорко заявил, что финансовая организация активно вовлечена в процесс развития механизма комплексного развития территорий. В кредитном портфеле компании 44 таких проекта в 15 регионах России. Около 400 миллиардов рублей планируется направить на развитие территорий в Москве.
Новое соглашение поможет выработать совместные рекомендации по формированию пакета документов на получение банковского финансирования для проектов КРТ, которые будут реализованы на территории столицы.
В частности, долгосрочное проектное финансирование от «Банка ДОМ.РФ» позволит преобразовать бывшую промзону «Вагоноремонт» площадью более 15 гектаров в районе Восточное Дегунино. В прошлом году банк выделил на этот проект 31 миллиард рублей.