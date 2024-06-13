13 июня 2024, 08:33

Очередная порция ливней с грозами обрушится на Москву

РИА «Новости»
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Москвичей и гостей столицы 13 июня ожидает преимущественно облачная погода. Местами пройдут ливни с грозами, а столбики термометров покажут до +23 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погода в столице будет определяться тыловой прохладной частью уходящего на северо-восток волнового циклона», - сообщил синоптик.

В Москве температура воздуха будет варьироваться от +21 до +23 градусов, в области - +19…+24 градуса. Ветер подует с севера со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах он станет порывистым.

Дожди идут в столице уже несколько дней подряд. Накануне в городе разбушевалась непогода, несколько деревьев обрушились на людей. В Подмосковье отломившаяся часть ствола насмерть придавила дедушку и его девятилетнего внука, когда те укрывались от ливня.

Погода Москва
11 июня 2024, 08:54
Ливни с грозой и град пройдут в Москве
Global Look Press
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В Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В городе пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой и град.

Столбики термометров в столице покажут до 25 градусов. В Московской области воздух прогреется до 27 градусов.

«Сегодня столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона», - отметил Леус.

Ветер ожидается юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

К четвергу в городе станет прохладнее : регион пересечет холодный атмосферный фронт, а южные потоки воздуха сменятся более прохладными северо-западными. Но затем температура воздуха снова станет выше.

Аварийные бригады Москвы перевели на круглосуточное дежурство из-за ливней. Горожан и гостей столицы призвали в случае непогоды оставаться дома, не прятаться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

Погода Погода в Москве Москва
10 июня 2024, 16:34
Сервисом «Московский инвестор» воспользовались свыше 500 раз с начала года
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С начала 2024 года предприниматели воспользовались электронным сервисом «Московский инвестор» более 500 раз. Об этом на полях ПМЭФ сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Сервис начал работать в 2020 году. Он стал помощником во взаимодействии предпринимателей с органами исполнительной власти столицы. С начала 2023 года по сей день инвесторы воспользовались сервисом свыше 1,5 тысячи раз.

Как уточнил Овчинский, благодаря платформе бизнесмены могут предлагать органам власти идеи по развитию и улучшению инвестиционного потенциала Москвы.

«Решено более тысячи проблемных вопросов, что способствовало улучшению инвестиционного климата в Москве», - уточнил Овчинский.

«Московский инвестор» стал одним из лучших сервисов по развитию бизнеса по версии Агентства стратегических инициатив. С помощью платформы инвесторам предоставляется помощь, связанная с мерами поддержки столицы, торгами и другими направлениями. Специалисты помогают предпринимателям решать проблемы в срок от четырех до 10 дней.

В 2024 году благодаря «Московскому инвестору» удалось урегулировать спорную ситуацию с Федеральной налоговой службой по вопросу уплаты обеспечительного платежа по налогу на сверхприбыль. Также всего за неделю пользователь получил решение по согласованию проекта межевания земельного участка департаментом городского имущества Москвы.

Бизнес Москва 2023 Правительство Москвы Москва ПМЭФ-2024
09 июня 2024, 15:36
Собянин объявил о бесплатной парковке в День России
РИА «Новости»
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Жители и гости столицы смогут парковаться бесплатно в Москве 12 июня, в День России. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что оплачивать парковку не придется на всех улицах, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час. Исключением станут только парковки со шлагбаумом. Они будут работать в прежнем режиме, указал градоначальник.

В Московской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Афишу опубликовали на сайте welcome.mosreg.ru. В Химках в честь праздника состоятся концерты , мастер-классы и викторины. Организаторы откроют выставки, фуд-корты и фотозоны. В парке Толстого запланировали провести концерт классической музыки, а также флешмоб «Моя Россия».

В Сергиевом Посаде жители и гости смогут поучаствовать в фестивале мыльных пузырей, чаепитии и творческом вечере, а в Котельниках - велопробеге и турнире по стритболу.

Россия Сергей Собянин Москва
07 июня 2024, 14:09
Ефимов: Москва и Банк «ДОМ.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве о КРТ
Пресс-служба Комплекса градостроительной политики Москвы
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Правительство Москвы и Банк «ДОМ.РФ» подписали соглашение о сотрудничестве по программе комплексного развития территорий (КРТ) на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В прошлом году власти Москвы заключили аналогичное соглашение со Сбербанком на площадке Московского урбанистического форума. Стороны договорились о взаимодействии и сотрудничестве по программе комплексного развития территорий.

Проработка проектов по программе КРТ ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам чиновника, программа комплексного развития территорий охватывает более 3,1 тысячи гектаров, прорабатывает и реализует 236 проектов редевелопмента. Для участия в программе власти города привлекают заинтересованных инвесторов.

По программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строятся дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.

Председатель правления АО «Банк ДОМ.РФ» Артем Федорко заявил, что финансовая организация активно вовлечена в процесс развития механизма комплексного развития территорий. В кредитном портфеле компании 44 таких проекта в 15 регионах России. Около 400 миллиардов рублей планируется направить на развитие территорий в Москве.

Новое соглашение поможет выработать совместные рекомендации по формированию пакета документов на получение банковского финансирования для проектов КРТ, которые будут реализованы на территории столицы.

В частности, долгосрочное проектное финансирование от «Банка ДОМ.РФ» позволит преобразовать бывшую промзону «Вагоноремонт» площадью более 15 гектаров в районе Восточное Дегунино. В прошлом году банк выделил на этот проект 31 миллиард рублей.

Банки Строительство Москва

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