«Очаровательная и неподражаемая». Собянин поздравил актрису Алентову с днем рождения

Столичный производитель устройств для защиты от пожара увеличил объемы выпуска в 2,2 раза за 2023 год. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Московская компания «Эколайт» производит устройства защиты от дугового пробоя. Они помогают снизить риски пожара из-за неисправности электропроводки и оборудования - самой частой причины возгораний.

«Благодаря поддержке города столичные предприятия активно наращивают выпуск продукции. Так, московская компания „Эколайт“ за 2023 год произвела 35 тысяч устройств - это на 118% больше по сравнению с показателями 2022-го», - отметил Овчинский.

По его словам, в текущем году производитель намеревается повысить объемы выпуска до 150 тысяч устройств.

С 1 марта 2024 года использование УЗДП станет обязательным в электроустановках зданий школ, детских садов, общежитий и других общественных пространств. По словам гендиректора предприятия Федора Немцова, специалисты признали применение устройств защиты от дугового пробоя эффективной мерой по предотвращению пожаров.

«Накопленный опыт использования таких устройств в России послужил основой изменений в нормативной документации и дает нам возможность строить планы развития компании на долгие годы», - добавил Немцов.

Москва - город с развитым производством, где работает более 4,2 тысячи промышленных площадок. На них трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в столице открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В Москве выпускают разные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Производственные компании получают поддержку от города. В столице сложились комфортные условия для развития крупного, малого и среднего бизнеса. Размещение промплощадок в Москве открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта и инфраструктуре.

Городским предприятиям предлагают более 20 мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Также доступен ряд антикризисных инструментов.