Обогнать смерч не получится. Как действовать в непогоду





Безопасные места В первую очередь он посоветовал укрыться в здании. Спасатель объяснил, что при смерче представляют опасность разлетевшиеся обломки чего-либо, разрушение ветхих зданий, падение деревьев, рекламных щитов и других конструкций.

Специалист предупредил, что обогнать смерч не выйдет. Можно уехать в другую сторону, перпендикулярно его движению, но, по словам спасателя, для этого потребуется определенное стечение обстоятельств и учет размера воронки.

«Смерч - это такая воздушная воронка , как правило, не очень большого диаметра. Если удастся, условно говоря, разъехаться с этой воронкой, то повезло. Но гарантировать не получится, потому что автомобили ездят по дорогам. Если вы съехали в поле на машине, то, скорее всего, застрянете, и уже никуда не денетесь», - сказал Штыб.

Скрываться под рекламными щитами и деревьями опасно, предупредил спасатель. Он заявил, что главная идея поведения в смерч - сделать так, чтобы человека ничем не придавило.

Если непогода настигнет на улице, Штыб рекомендовал войти в здание или спуститься в метро. По словам спасателя, можно встать за капитальным строением, главное - находиться на стороне, перпендикулярной направлению ветра.

«Смерч обычно не очень широкий. Если есть возможность, можно попытаться уйти от него перпендикулярно его движению. Если он приближается - лечь на землю. Чем меньше ваша площадь, тем меньше шансов, что вас поразит осколок, унесет или отбросит ветром», - заявил спасатель.

Где прятаться не стоит Если смерч застал в дороге, лучше остановить автомобиль, в идеальном случае - выйти из него и спрятаться в здании. Штыб заявил, что в некоторых случаях поток воздуха переворачивал машины и сносил с дороги, поэтому не стоит рисковать.

«Если вы внутри автомобиля и смерч уже начался, вы просто ничего сделать не сможете. Помните, что девиз МЧС состоит из трех слов: предотвращение, спасение, помощь. Лучше действовать заранее», - призвал Штыб.