Обнажившую грудь у храма в Москве модель OnlyFans объявили в розыск

Ведомство разместило сообщение об объявлении Богдановой в розыск по уголовной статье, по какой конкретно - не уточняется. Девушка родом из Макеевки, но долгие годы проживала в Москве.

В 2021 году Lola Bunny решила обнажить свою грудь на фоне храма Василия Блаженного. Она запечатлела это на видео и разместила кадры в соцсетях. После случившегося против модели следователи возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. После этого девушка покинула Россию. Сейчас она проживает в США.

Правоохранители также объявили в розыск гендиректора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. Он также проходит по уголовной статье.