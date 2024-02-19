Обнажившую грудь у храма в Москве модель OnlyFans объявили в розыск
МВД России начало разыскивать модель OnlyFans Лолиту Богданову, известную под псевдонимом Lola Bunny. Она оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного. Информация о девушке появилась в базе МВД.
Ведомство разместило сообщение об объявлении Богдановой в розыск по уголовной статье, по какой конкретно - не уточняется. Девушка родом из Макеевки, но долгие годы проживала в Москве.
В 2021 году Lola Bunny решила обнажить свою грудь на фоне храма Василия Блаженного. Она запечатлела это на видео и разместила кадры в соцсетях. После случившегося против модели следователи возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. После этого девушка покинула Россию. Сейчас она проживает в США.
Правоохранители также объявили в розыск гендиректора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. Он также проходит по уголовной статье.