Объевшегося мусором кота Котлету спасли в Москве

По данным издания, хозяева кота заметили, что их питомец стал вялым и ничего не ест. В ветклинике на рентгеновском снимке специалисты увидели в желудке животного несъедобные предметы. После этого ветврачи провели коту операцию и достали два инородных тела, которыми был буквально забит кишечник кота.

Предположительно, Котлета вытащил из мусорного ведра и съел нечто, похожее на оболочку от сосисок и кусок резинового уплотнителя. После хирургического вмешательства коту назначили капельницы и оставили в стационаре для дальнейшего восстановления.

Вскоре Котлета поправился, к нему вернулись бодрость и аппетит. Владельцы забрали питомца домой.

Ранее видео с камеры наблюдения поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург, из которого высадили кота Твикса , появилось в Сети. По видеозаписи можно отследить хронологию трагической истории животного, высаженного из поезда в Кирове.