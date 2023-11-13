Объем промышленного производства вырос в Москве более чем на 15% за 9 месяцев
В Москве работают свыше четырех тысяч промышленных площадок. За период с января по сентябрь этого года объем производства на них вырос более чем на 15%, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, лидерами промышленности являются производители одежды, электрического оборудования и лекарств.
«Растущий спрос стимулирует московские предприятия расширять и модернизировать линии, наращивать объемы выпускаемой продукции», - подчеркнул Собянин.
Мэр добавил, что город регулярно помогает производителям. Для них доступно более 20 мер поддержки. Кроме этого, в Telegram работает чат-бот , который информирует о налоговых льготах, субсидиях и многом другом.
Поддержку промышленности оказывают не только в Москве, но и области. Например, в поселке имени Воровского Богородского округа открыли завод по производству импортозамещающих кабелей. Площадь нового цеха с высокотехнологичным оборудованием составила пять тысяч квадратных метров.