Объем промышленного производства вырос в Москве более чем на 15% за 9 месяцев

Московская «Академия инноваторов» начала принимать заявки на второй поток

Стартовал прием заявок на второй поток «Академии инноваторов». Освоить учебную программу смогут бизнесмены из всех регионов страны, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Из-за высокого спроса мы открыли набор на второй поток еще до завершения первого. Теперь доработать свои идеи вместе с наставниками и сделать первые шаги в бизнесе смогут и совсем юные инноваторы - с 14 лет», - уточнила она.

Заммэра отметила, что участники обновленной программы в конце июля разработали 15 стартапов. Первый поток собрал свыше 1,5 тысячи заявок. К участию в акселераторе допустили 100 наиболее перспективных проектов. Из них 24 доработали до полноценного прототипа, восемь - получили первый доход. Свыше четверти команд встретились с инвесторами и заказчиками.

В конце этого месяца у участников первого потока закончится учеба с демонстрацией идей потенциальным партнерам.

Обучение на втором потоке «Академии инноваторов» начнется в феврале следующего года. В нем также будут участвовать 100 лучших решений. Резиденты акселератора смогут предложить для развития собственную идею или выбрать рыночный запрос. Желающим пройти обучение необходимо зарегистрироваться до 25 января 2024 года на сайте программы.

Первый этап ежегодного добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ) завершился. Онлайн-тестирование прошли больше 36 тысяч человек.