08 января 2024, 10:41

Объектам Москвы присвоили свыше 330 тысяч адресов в 2023 году

РИА «Новости»
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В прошлом году объектам Москвы присвоили свыше 330 тысяч адресов. Большая часть зданий с новыми адресами появилась в поселении Сосенское ТиНАО и Даниловском районе ЮАО, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Информация обо всех московских адресах содержится в адресном реестре объектов недвижимости города Москвы. Его ведением и актуализацией занимаются специалисты МосгорБТИ», - уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что сейчас реестр насчитывает данные о более чем шести миллионах объектов недвижимости. У всех зданий и сооружений должны быть официальные адреса. Как правило, их присваивают перед тем, как ввести в эксплуатацию. Такую госуслугу в Москве бесплатно предоставляет столичный департамент городского имущества. Технической частью этого процесса занимается Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ).

По словам гендиректора МосгорБТИ Дмитрия Тетушкина, в ушедшем году адреса получили несколько соцобъектов. В частности, многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Нижние Мневники и канатная дорога на ВДНХ.

Более 700 коммерческих помещений также продали на торгах в Москве за год. Помещения в подвалах и на цокольных этажах пользуются спросом у инвесторов.

Недвижимость Москва 2023
08 января 2024, 10:03
Газопроводы Москвы за десятилетие оснастили более чем 1,3 тысячи автозапорными устройствами
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С 2013 года в Москве на газопроводах появилось больше 1,3 тысячи автоматизированных запорных устройств. Благодаря этому специалисты стали быстрее реагировать в случае нештатной ситуации, сообщили в пресс-службе столичного правительства со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Новые запорные устройства позволили расширить зону дистанционного управления газовыми сетями, что повысило безопасность газового хозяйства.

До этого, чтобы перекрыть газопровод, отправляли бригаду специалистов. Также тратили время на логистику и разрытие подземных коммуникаций, а для закрытия газопровода высокого давления необходимо было около двух часов непрерывно поворачивать механизм перекрытия. Теперь один сотрудник центральной диспетчерской управляет автоматизированной системой. На закрытие новых кранов с электрическим приводом в дистанционном режиме уходит не более полторы минуты в случае аварии и во время профилактических работ.

Маневренность газораспределительной системы столицы позволяет менять запорные системы, не отключая потребителей от газа. Работы проводят даже зимой. Установку нового кранового узла контролирует диспетчер. Качество стыков и их герметичность проверяет мобильная лаборатория. Весь процесс работ занимает около 12 часов.

В центре Москвы также проводят реконструкцию Голутвинского газопровода. Специалисты проложат трубопровод в многослойной защите под дном водоотводного канала Москвы-реки.

Газ Москва
08 января 2024, 09:28
Свыше 680 мероприятий прошло в 2023 году в проекте «Знание. ВДНХ»
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В прошлом году благодаря проекту «Знание. ВДНХ» состоялось более 680 мероприятий. В них приняли участие свыше 36 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Это бесплатная образовательная программа, которая была запущена в 2016-м. Она объединяет ведущих ученых, исследователей, экспертов из различных областей науки и искусства», - уточнил он.

Глава города отметил, что в 2023-м проект состоял из двух направлений - «Лекторий» и «Арт-лаборатория ВДНХ». Большинство лекций ученые и эксперты посвятили искусству и культуре.

В арт-лаборатории вошли театральные специальные проекты, иммерсивные спектакли от артистов Студии театрального искусства, а также концерты джазовой и экспериментальной, фолк- и этномузыки.

Ключевым научно-познавательным событием прошедшей осени отметили фестиваль «Проектируем будущее». В образовательную программу вошли основные темы, связанные с космосом и авиацией. Эксперты рассказывали об управлении самолетом, кометах, астероидах и других небесных телах. Также специалисты обсудили изобретения из космической программы, вошедшие в нашу жизнь. Посетителям предоставили возможность встретиться с космонавтом Еленой Серовой.

Собянин добавил, что в наступившем году для гостей подготовят не менее интересную и насыщенную культурно-образовательную программу.

Москвичи также назвали полюбившиеся павильоны , фонтаны и исторические входы ВДНХ в проекте «Активный гражданин». В голосовании приняли участие 220 тысяч человек.

Сергей Собянин ВДНХ Москва
08 января 2024, 08:54
Уникальную находку обнаружили археологи в центре Москвы
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В центре Москвы на Большой Татарской улице археологи во время раскопок обнаружили элементы посуды из фарфора. Найденные предметы датируются XVIII–XIX веками, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Благодаря находкам можно представить, как накрывали праздничный стол жители Замоскворечья больше 150 лет назад», - отметил он.

Глава города уточнил, что реставраторам удалось воссоздать внушительную коллекцию чайного и столового фарфора из найденных фрагментов.

Раскопки провели на месте бывшей Татарской слободы, в которой жили выходцы из Золотой Орды и поволжских татарских княжеств. Первые завозы фарфора в Москву историки также связывают с Золотой Ордой.

Собянин добавил, что среди найденных элементов - изделия и небольших заводов Российской империи, и известных - Кузнецовского и братьев Корниловых, фабрики Гарднера. Также есть куски китайского фарфора начала XVIII века.

Археологи также передадут в фонд Музея Москвы клад серебряных монет. Ценную находку обнаружили в 2022 году во время раскопок в районе Китай-города.

В центре Москвы на Большой Татарской улице археологи во время раскопок обнаружили элементы посуды из фарфора. Найденные предметы датируются XVIII–XIX веками, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Археология Реставрация Сергей Собянин Москва 2023
08 января 2024, 08:53
Финал морозной серии. Москвичам рассказали о погоде в понедельник
РИА «Новости»
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Волна крепких морозов в Москве потихоньку сбавляет обороты. Синоптики спрогнозировали 8 января до -16 градусов, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица останется под влиянием гребня антициклона. Он сохранит в регионе спокойную погоду с переменной облачностью и минимальной вероятностью осадков», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что поздним вечером с севера придет теплый атмосферный фронт, который принесет небольшие осадки в виде снега.

Он добавил, что в Москве в дневные часы столбики термометра покажут отметки -14…-16 градусов. Ночью похолодает до -17…-15 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -13 до -18 градусов. В ночное время суток воздух остынет до -23 градусов.

Ветер подует с запада со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

В ночь на 4 января в Москве столбики термометров опустились ниже 27 градусов мороза. Это самая холодная ночь за последние 42 года.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве

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