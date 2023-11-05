«О прошлом, настоящем и будущем». Дни Москвы стартовали на выставке-форуме «Россия»

«Во время цифрового шоу гости выставки могут отправиться в путешествие по разным эпохам. Им покажут, как происходили значимые исторические события, менялись условия жизни москвичей, развивались образование и культура», - передали в пресс-службе.

Для гостей также проведут мастер-классы и модный показ. Во время музыкального шоу прочтут стихи и письма-воспоминания о городе - зрители отправятся в виртуальную прогулку по московским улицам разных эпох. Поэтические номера будут чередовать с музыкальными - для посетителей споют главные хиты разных времен.

Не обойдется без упоминания современных достижений столицы: в цифровизации, транспорте, предпринимательстве и промышленности.

«Центральная экспозиция павильона № 75 рассказывает о прошлом, настоящем и будущем столицы», - добавили в комитете.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится пять месяцев - до 12 апреля. Она посвящена главным достижениям страны в науке, культуре, промышленности. Под одной крышей собрались представители всех регионов страны, которые показали свои самые значимые и важные проекты в различных сферах.

Экспозиции, концерты и конкурсы на выставке-форуме «Россия» в день ее открытия посетили более 190 тысяч человек. Ярким и необычным завершением первого дня выставки стало шоу «Портал в будущее» и выступления звезд отечественной эстрады: Ларисы Долиной, Юлианны Карауловой, SHAMAN’а и Натальи Подольской. А вечером 5 гостей ждет масштабный концерт , на котором выступят Антоха МС, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil и Seville.