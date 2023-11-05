05 ноября 2023, 13:00

«О прошлом, настоящем и будущем». Дни Москвы стартовали на выставке-форуме «Россия»

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Цифровое шоу о разных эпохах жизни столицы и театрализованное представление проходят на Днях Москвы на выставке-форуме «Россия» 4 и 5 ноября. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по туризму.

«Во время цифрового шоу гости выставки могут отправиться в путешествие по разным эпохам. Им покажут, как происходили значимые исторические события, менялись условия жизни москвичей, развивались образование и культура», - передали в пресс-службе.

Для гостей также проведут мастер-классы и модный показ. Во время музыкального шоу прочтут стихи и письма-воспоминания о городе - зрители отправятся в виртуальную прогулку по московским улицам разных эпох. Поэтические номера будут чередовать с музыкальными - для посетителей споют главные хиты разных времен.

Не обойдется без упоминания современных достижений столицы: в цифровизации, транспорте, предпринимательстве и промышленности.

«Центральная экспозиция павильона № 75 рассказывает о прошлом, настоящем и будущем столицы», - добавили в комитете.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится пять месяцев - до 12 апреля. Она посвящена главным достижениям страны в науке, культуре, промышленности. Под одной крышей собрались представители всех регионов страны, которые показали свои самые значимые и важные проекты в различных сферах.

Экспозиции, концерты и конкурсы на выставке-форуме «Россия» в день ее открытия посетили более 190 тысяч человек. Ярким и необычным завершением первого дня выставки стало шоу «Портал в будущее» и выступления звезд отечественной эстрады: Ларисы Долиной, Юлианны Карауловой, SHAMAN’а и Натальи Подольской. А вечером 5 гостей ждет масштабный концерт , на котором выступят Антоха МС, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil и Seville.

Россия Москва 2023 Выставка-форум «Россия»
05 ноября 2023, 10:27
Еще пять «выделенок» для городского транспорта появилось в Москве
РИА «Новости»
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Еще пять выделенных полос для городского транспорта появилось в Москве. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Общая протяженность новых «выделенок» - два километра. По участкам улиц, где их организовали, проходят 17 маршрутов, которыми пользуются более 110 тысяч человек каждый день.

Время проезда по участку улицы Новаторов от пересечения с улицей Воронцовские Пруды до пересечения с Ленинским проспектом с появлением выделенной полосы сократилось с семи до двух минут. По этому участку проходят три маршрута, которыми пользуются свыше 15 тысяч человек.

По участку улицы Академика Скрябина от Ферганской улицы до пересечения с Рязанским проспектом проходят пять маршрутов. Выделенная полоса позволит проезжать его на городском транспорте со скоростью в два с половиной раза быстрее.

Более 40 тысяч пассажиров сэкономят время на проезде по участку в Борисовском проезде перед пересечением с Каширским шоссе (маршруты № 858, М86 и С819). Этот путь также можно будет преодолеть быстрее в два с половиной раза.

По улице Юности в Зеленограде проходят пять маршрутов городского транспорта. Пассажиры автобуса М6 смогут быстрее преодолеть участок Николоямской улицы на пересечении с Земляным Валом.

В 2023 году в Москве появилось уже свыше 20 километров выделенных полос.

«Выделенные полосы позволяют экономить время в пути: автобусы и электробусы проезжают эти участки в два-три раза быстрее. Кроме того, на 20–30% снижается аварийность», - отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Дороги Москва 2023
05 ноября 2023, 09:42
Медиатеки сделают во всех московских школах-новостройках
Pxhere
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Подход к созданию школьных библиотек в Москве полностью изменят. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Во всех школах-новостройках вместо обычных книгохранилищ делаем медиатеки», - написал он.

Дети в них смогут отдыхать, участвовать в играх или конкурсах, делать домашнее задание, работать в группах. Планировку медиатек продумают до мелочей, чтобы все пространство использовать эффективно. В них установят современную мебель, оборудуют места с зарядками для телефонов и ноутбуков.

«В ближайшие годы такие библиотечные пространства появятся во всех школах», - добавил Собянин.

В 2024 году в Новой Москве откроют школу-гигант на тысячу учеников. Здание учебного заведения будет трехэтажным Н-образной формы с двумя спортивными залами и IT-полигоном. В школе также откроют лабораторный практикум и многофункциональный библиотечный комплекс с медиатекой.

Дети Школы Москва 2023
04 ноября 2023, 21:14
Первый отечественный рояль «Николай Рубинштейн» показали на выставке «Россия»
РИА «Новости»
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Первый отечественный малый концертный рояль «Николай Рубинштейн» показали на выставке-форуме «Россия». Музыкальный инструмент изготовили на калужской фабрике «Аккорд». Информацию разместили на официальном сайте международной выставки.

Во время концерта-марафона на рояле сыграли лауреаты международных музыкальных конкурсов пианисты Станислав Корчагин, Елисей Мысин и музыкант из Китая Жуй Мин. Они исполнили произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Фридерика Шопена. Солистка Большого театра Ксения Дежнева под аккомпанемент Ангелины Гридневой исполнила романсы, арии и народные песни.

Для изготовления рояля «Рубинштейн НР-200» берут древесину высокогорной ели из Сибири, кубанский бук и березу из Центральной России. Минпромторг России включил музыкальные инструменты фабрики роялей и пианино «Аккорд» в Реестр промышленной продукции России.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве. Она продлится до 12 апреля 2024 года.

Музыка Выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 17:36
Погрузиться на дно океана и стать гонщиками предложили гостям павильона «Роснефти» на выставке «Россия»
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Компания «Роснефть» приняла участие выставке-форуме «Россия». Ее павильон построили по авторскому дизайн-проекту, чтобы зрители могли оценить масштабы развития компании и нефтяной отрасли в целом. Почти все экспонаты уникальной цифровой экспозиции сделали интерактивными.

Погрузиться на дно океана или вглубь земли, почувствовать себя оператором инновационного оборудования или гонщиком спортивного болида, добыть нефть или принять участие в викторине и получить сувенир - гостям предложили развлечения на любой вкус. Кроме того, можно было посмотреть тематические фильмы и фотографии, познакомиться с инновационными разработками компании, посетить мастер-классы и лекции.

«Пространство разделено на несколько зон. Здесь можно узнать, как совершенствовалась отрасль, ознакомиться с ключевыми проектами компании и даже отправиться в геологоразведку - с помощью технологий», - рассказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Он напомнил, что Роснефть - абсолютный лидер и по объемам добычи нефти, и по импортозамещению, и «по всем вопросам, касающимся разработки новых достижений».

«Здесь реализуется вся цепочка - от науки до внедрения в производство новых технологий, - и это показано на выставке. Мне кажется, всем, особенно молодежи, будет интересно посмотреть и поизучать», - добавил Новак.

Подкрепиться хот-догами и выпить кофе посетители могли на фудтраках - таких же, какие Роснефть устанавливает на своих автозаправочных станциях по всей стране.

Сориентироваться на многочисленных площадках гостям помогали аудиогиды. Увлекательные рассказы о сложных процессах и механизмах нефтедобывающей отрасли и экспонатах прозвучали в исполнении кинорежиссера Никиты Михалкова и олимпийской чемпионки по танцам на льду Татьяны Навки.

Вице-президент по кадровым и социальным вопросам НК «Роснефть» Наталия Минчева посоветовала желающим посетить научно-техническую секцию.

«Для компании очень важно внедрять все передовые технологии, цифровые технологии, заниматься научно-техническими разработками. Потому что в условиях высокой конкуренции это является необозримые условием, драйвером роста, обеспечивающим лидерство», - заметила она.

Возле павильона - площадки с качелями и местами для отдыха. Здесь же установили инсталляцию с белыми медведями, фотозону, всесезонную горку с тюбингами, видеокуб и большие экраны, на которых транслировались интересные ролики и анонсы многочисленных мероприятий выставки.

Павильон «Роснефти» продолжит работать каждый день, кроме понедельника. В программе - квесты, лекции, мастер-классы и автограф-сессии с известными гонщиками и многое другое. Посещение бесплатное.

Зрелищными экспонатами стали гоночные автомобили «Лада Веста» и «Лада Нива», те самые, на которых пилоты команды Lada Sport ROSNEFT участвуют и побеждают в этапах Российской серии кольцевых гонок. Дело в том, что нефтяная компания уделяет особое внимание поддержке любительского и профессионального спорта в стране и является спонсором профессиональной гоночной команды.

Роснефть Выставка-форум «Россия»

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