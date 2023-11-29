Ноябрь в Москве войдет в тройку самых снежных

«Ноябрь еще не закончился, но уже сегодня можно сказать, что за счет последней декады месяца, в Москве он, несомненно, войдет в тройку самых „снежных“», - рассказала она.

По словам метеоролога, обильные снегопады в Москве сформировали снежный покров высотой 22-24 сантиметра. Такой уровень снега, согласно статистики, фиксировали в ноябре лишь в 1977 и 1985 годах.

В понедельник в Москве отметили самый высокий снежный покров с начала сезона. К расчистке улиц в Москве привлекли дополнительные силы - 12 тысяч работников и свыше 800 единиц спецтехники от 16 инженерных компаний.

При этом синоптики спрогнозировали сильный ветер, метели и до -5 градусов 29 ноября. Из-за южного циклона снега на улицах станет еще больше к вечеру четверга.