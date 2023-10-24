Новый спорткомплекс открыли на западе Москвы

«В трехэтажном здании есть бассейны для детей и взрослых, тренажерный зал. В планах - начать подготовку профессиональных пловцов, в частности воспитанников спортшколы олимпийского резерва „Запад“», - уточнил он.

Кроме этого, в спорткомплексе будут проводить занятия по фитнесу, армрестлингу и общей физподготовке для всех желающих. «Пегас» станет новой точкой притяжения для жителей Внукова, заключил мэр.

Ранее право на строительство спортивного объекта возле Гребного канала в Москве выставили на городские торги. Его общая площадь не будет превышать семи тысяч квадратных метров.