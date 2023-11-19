19 ноября 2023, 08:55

Новый раздел Russpass представил главные зимние проекты Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
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В туристическом сервисе Russpass появились ключевые столичные проекты зимы. Пользователи смогут вдохновиться лучшими идеями о праздничном отдыхе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В специальную рубрику Russpass добавили анонсы музеев, городских фестивалей, тематических аудиоэкскурсий. Жители и гости столицы смогут ознакомиться с зимними маршрутами, концертами и другими мероприятиями, чтобы построить планы на предстоящие новогодние каникулы.

Раздел оснастили тематическими блоками. В них будут добавлять новую полезную информацию. Там разместят детские и взрослые программы фестиваля «Путешествие в Рождество» и Международной выставки-форума «Россия».

Где и в какое время можно будет покататься на коньках, подскажут разделы - «Катки Москвы» и «Зима в парках». Там же опубликуют маршруты лыжных трасс и данные по событиям на открытом воздухе.

Каток на ВДНХ откроет юбилейный сезон 24 ноября. Посетителей ждут концерты, занятия по фигурному катанию, конкурсы и флешмобы.

Праздники Музеи Сергей Собянин Москва 2023 Выставка-форум «Россия»
19 ноября 2023, 09:42
Московские сервисы велопроката и кикшеринга перестали работать из-за гололеда
Фото: freepik.com
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В Москве завершается сезон велопроката и аренды электросамокатов. Улицы покрылись ледяной коркой — кататься в таких условиях опасно, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что по причине образовавшейся на дорогах гололедицы операторы решили приостановить аренду велосипедов и электросамокатов. Часть парка начали увозить в сервисные центры, чтобы подготовить их к следующей весне.

Окончательное решение о закрытии сезона примут позже. Оно будет зависеть от погодных условий.

Московские коммунальщики из-за наступивших холодов также скорректировали работу системы отопления. Она полностью сейчас соответствует погоде.

Самую холодную ночь осени зафиксировали в Москве. На базовой метеостанции ВДНХ температурный минимум 19 ноября достиг - 9,2 градуса.

В Москве завершается сезон велопроката и аренды электросамокатов. Улицы покрылись ледяной коркой - кататься в таких условиях опасно, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Москва 2023 Погода в Москве Электросамокаты
19 ноября 2023, 09:17
Москвичам пообещали морозную погоду в воскресенье
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москву пришла по-настоящему зимняя погода. Синоптики спрогнозировали 19 ноября до минус шести градусов и без осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Центр антициклона, медленно смещающегося к юго-востоку, миновал столицу, и в небе вновь появились облака, что уберегло часть региона от еще более сильного ночного выхолаживания», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что в дневные часы в Москве воздух остынет до - 4… - 6 градусов. Ночью похолодает до минус девяти. В Московской области днем температура будет варьироваться от трех до восьми мороза. В ночное время суток столбики термометров покажут отметки до - 11 градусов. Это значительно ниже климатической нормы.

Ветер подует с юго-востока со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Из-за наступивших холодов в системе отопления Москвы подняли температуру. Сейчас она полностью соответствует погодным условиям.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
19 ноября 2023, 09:00
Температуру подняли в системе отопления Москвы из-за холодов
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
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На столицу обрушилась морозная погода. По этой причине коммунальщики решили скорректировать работу системы отопления, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время она полностью соответствует погодным условиям. Задание на изменение параметров было выдано заранее на основе краткосрочного прогноза синоптиков», - уточнил он.

Заммэра отметил, что изменения в систему отопления вносили автоматически под надзором диспетчеров, взяв за основу показатели температурных датчиков.

Он добавил, что режимы системы центрального отопления определяют по температуре наружного воздуха.

Тепло регулируют по двум параметрам: понижение или повышение температуры теплоносителя и увеличение или сокращение его объема.

Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени. В столице 19 ноября подморозило почти до - 10 градусов.

Отопление Москва 2023 Погода в Москве
19 ноября 2023, 08:54
Самую холодную ночь осени зафиксировали в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени. В столице 19 ноября подморозило почти до — 10 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени. В столице 19 ноября подморозило почти до - 10 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Как и ожидалось, московская погода вновь обновила минимум осени», - уточнил он.

Синоптик отметил, что прошедшей ночью на базовой метеостанции ВДНХ температурный минимум достиг - 9,2 градуса. Это на 0,6 градуса ниже, чем было накануне. В Московской области самую низкую температуру зафиксировали в Черустях - около - 15 (- 14,7).

Леус добавил, что показатели со среднесуточной температурой воздуха почти минус семь градусов по климату характерны наиболее холодному периоду года - концу января - началу февраля. Такая погода в Москве ожидается и в первой половине предстоящей недели.

Москвичам рассказали про погоду на следующей неделе. Синоптики спрогнозировали, что с 19 ноября в Москве и Подмосковье будет до - 6… - 7 градусов днем и - 10… - 12 градусов ночью.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве

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