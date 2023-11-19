Новый раздел Russpass представил главные зимние проекты Москвы

В специальную рубрику Russpass добавили анонсы музеев, городских фестивалей, тематических аудиоэкскурсий. Жители и гости столицы смогут ознакомиться с зимними маршрутами, концертами и другими мероприятиями, чтобы построить планы на предстоящие новогодние каникулы.

Раздел оснастили тематическими блоками. В них будут добавлять новую полезную информацию. Там разместят детские и взрослые программы фестиваля «Путешествие в Рождество» и Международной выставки-форума «Россия».

Где и в какое время можно будет покататься на коньках, подскажут разделы - «Катки Москвы» и «Зима в парках». Там же опубликуют маршруты лыжных трасс и данные по событиям на открытом воздухе.

Каток на ВДНХ откроет юбилейный сезон 24 ноября. Посетителей ждут концерты, занятия по фигурному катанию, конкурсы и флешмобы.