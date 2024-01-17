Новый пешеходный мост в центре Москвы откроют в 2024 году

«Он станет частью прогулочного маршрута от Воробьёвых гор до ГЭС-2, а также сделает ближе и доступнее знаковые объекты города», - подчеркнул он.

По словам мэра, сооружение изящной формой с 36-метровой скамейкой гармонично впишется в городской ландшафт. Строительство моста завершили на 70%. Сейчас рабочие перекладывают многоуровневые системы инженерных коммуникаций. При этом, удалось сохранить пешеходные проходы по набережным, а движение речного транспорта не приостанавливали.

Кроме того, специалисты начали разработку проекта пешеходного перехода под Малым Каменным мостом. Он соединит ГЭС-2 и кинотеатр «Ударник» с Болотной площадью. Таким образом удастся создать единый пешеходный маршрут от Парка Горького до острова Балчуг.

Ранее три метромоста возвели между электродепо «Аминьевское» и БКЛ в Москве.