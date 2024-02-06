06 февраля 2024, 17:50

Новый пассажирский вестибюль открыли на Белорусском вокзале в Москве

РИА «Новости»
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Во вторник, 6 февраля, состоялось открытие нового пассажирского вестибюля на Белорусском вокзале при участии мэра Москвы Сергея Собянина. Это стало завершающим этапом формирования городского вокзала, сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Белорусский вокзал сегодня один из самых напряженных транспортных узлов. Здесь самое интенсивное движение поездов - каждые 2,5 минуты приходят новые составы», - отметил глава города.

Он объяснил усиленный поток составов прохождением поездов дальнего следования, МЦД-1 и МЦД-4. Из-за этого потребовалась скорректировать всю логистику и благоустройство территории Белорусского вокзала. Теперь там все соответствует стандартам московских городских вокзалов, включая комфортную среду, вестибюли, подземные переходы.

Новый вестибюль построили вместо старого турникетного павильона, неспособного обеспечить пропускную способность возросшего пассажиропотока МЦД-1 и МЦД-4. Общая площадь новой инфраструктуры с интеграционным вестибюлем, северным вестибюлем и подземным пешеходным переходом составила 1,6 тысячи квадратных метров.

Мэр выразил благодарность руководителям ОАО «РЖД» за совместную работу.

Замгендиректора РЖД Олег Тони уточнил, что сейчас проводят реконструкцию Белорусского вокзала для поездов дальнего следования. Работы идут без остановки движения.

На севере Москвы также началось строительство городского вокзала «Петровско-Разумовская». Он свяжет два диаметра, две ветки метрополитена и маршруты наземного транспорта.

Строительство Сергей Собянин Москва
06 февраля 2024, 18:37
Москвичей пригласили на катки и фитнес-тренировки в День зимних видов спорта
Freepik
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В Москве 7 февраля будут отмечать День зимних видов спорта. Для горожан будут доступны примерно 1,4 тысячи катков с натуральным и искусственным покрытием и свыше 230 километров лыжных трасс, а также горнолыжные склоны, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Москва делает все, чтобы заниматься физической культурой было комфортно даже в самое холодное время года. Тренироваться можно как самостоятельно, так и под руководством квалифицированных тренеров и наставников», - говорится в сообщении.

Желающих заняться экстремальным спортом ждут на горнолыжных склонах в спорткомплексах «Севастопольский проспект», «Ново-Переделкино», «Куркино» и «Северное Бутово», а также в обновленном кластере «Воробьевы горы». Везде работают пункты проката, а также есть зоны отдыха.

В «Лужниках» открыли лыжно-биатлонная трасса, протяженность которой составляет два километра. Она подойдет и для новичков, и для опытных лыжников.

Для юных любителей фигурного катания проводят занятия во Дворце спорта «Некрасовка», во дворах на северо-востоке Москвы и в ледовом центре «Платинум».

Проект «Мой спортивный район» организовывает тренировки более чем на 90 объектах, включая катки, лыжные трассы, и уличные спортплощадки. Также проводят фитнес-тренировки на свежем воздухе. В прошлом зимнем сезоне состоялось свыше 2,4 тысячи занятий, в которых поучаствовало более 29,1 тысячи москвичей.

Московский НПЗ также расширил возможности для занятий спортом на юго-востоке столицы. Предприятие поддержало крупнейшие в стране соревнования по биатлону среди любителей в 2024 году - PIONER CUP.

Спортсмены Москва
06 февраля 2024, 17:11
РУДН и РГУ имени Косыгина закрыли на карантин из-за вспышки кори
Freepik
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В Москве в РУДН и РГУ имени Косыгина объявили карантин. Причиной тому послужили выявленные случаи заражения корью, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, вузы временно закрыли для посещений из-за того, что большая часть студентов и преподавателей не сделали прививку от кори.

Зимние каникулы в учреждениях должны закончиться со дня на день. Mash уточнил, что дистанционный формат обучения запланирован до 8 февраля.

В конце января депутату Московской городской Думы Дмитрию Локтеву также пришлось отменять все запланированные встречи из-за объявления о вспышке кори в подъезде на северо-западе столицы, где находится его приемная. При этом всех жильцов по предписанию Роспотребнадзора обязали пройти вакцинацию от кори.

Кроме того, Telegram-канал MSK1.RU ранее сообщал , что Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия на северо-востоке Москвы после обнаружения кори у женщины. После этого детским и взрослым поликлиникам в Бабушкинском районе, ближайшим к месту жительства зараженной, порекомендовали провести экстренную вакцинацию против кори.

В пресс-службе ведомства пояснили журналистам, что перечень контактных лиц уже определили, их начали вакцинировать.

Врач общей практики Мария Беляева также рассказала, что распознать корь самостоятельно человек может по очень высокой температуре. Иногда она доходит до 40 градусов.

Вузы Москва
06 февраля 2024, 16:48
ЖК с фактурными фасадами и террасами появится на севере Москвы
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В Северном округе Москвы планируют возвести жилых шесть корпусов в необычном оформлении из разных материалов. Внутри ЖК появятся благоустроенные дворы с детскими площадками и зонами отдыха для взрослых, сообщил информационный центр столичного правительства.

«Общая площадь квартир в жилых корпусах составит около 86 тысяч квадратных метров. Их отличительной особенностью станут фасады, на которых будут сочетаться металл, стекло и бетонная плитка», - отметил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что корпуса в Западном Дегунине полностью достроят в 2026 году.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, фасад будет выделяться панорамным остеклением со стемалитовыми вставками и многообразием летних помещений, включая треугольные и угловые балконы, открытые террасы на верхних этажах.

Он добавил, что первые этажи стали особым уровнем городской жизни, поэтому при проектировании ЖК им уделили пристальное внимание. Там разместят коммерческие и социальные помещения, что позволит сформировать динамичный урбанистический ландшафт.

В состав ЖК «Бусиновский парк» войдут шесть корпусов. Также в проекте заложено строительство четырех детских садов для 750 воспитанников и двух школ на 1700 мест.

Строительство общежития для студентов МГТУ имени Баумана в Москве также вышло на финишную прямую. Два корпуса объекта будут включать 620 жилых блоков.

Строительство Москва
06 февраля 2024, 16:33
Более 20 домов поэтов и писателей восстановили в Москве
РИА «Новости»
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С 2015 года в Москве отреставрировали свыше 20 многоквартирных домов, которые связывают с жизнью и деятельностью известных литераторов. Об этом сообщил Фонд капитального ремонта столицы.

Например, специалисты отремонтировали здание по адресу Большая Бронная, дом 2/6. Оно известно благодаря советскому поэту и писателю Михаилу Исаковскому. Его песни «Катюша», «Ой, цветет калина» и «В лесу прифронтовом» с годами стали всенародными хитами. Исаковский прожил на Большой Бронной, в доме 2/6, с 1970 по 1973 год. Это шестнадцатиэтажное здание, воздвигнутое в 1968 году по уникальному архитектурному проекту.

Также реставрация затронула дом № 3 в 2-м Павловском переулке, который ассоциируется с именем великого русского поэта Сергея Есенина. С 1914 по 1915 год поэт жил здесь в двух арендованных комнатах со своей супругой Анной Изрядновой.

Работники Фонда капремонта восстанавливали в зданиях фасады и инженерные системы, приводя дома в первоначальный вид.

Также в столице согласовали проект реставрации водоемной башни XIX века.

Ремонтировать объект культурного наследия будет инвестор.

Благоустройство ЖКХ Писатели Москва

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