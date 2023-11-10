Новый мост свяжет Шелепихинскую набережную и Филевскую пойму в Москве

«Это одно из крупнейших инженерных сооружений, которые были построены за последние годы через реку. И, конечно, очень важное, с учетом такого динамичного развития Большого Сити и для соединения действующих районов», - подчеркнул он.

Собянин добавил, что, кроме этого, появится возможность для выезда из района Филевский Парк на Третье транспортное кольцо (ТТК) и Звенигородское шоссе. На мосту будет шесть полос для движения автотранспорта в обе стороны.

К строительству 315-метрового сооружения приступили в январе 2023 года. Всего за последние 12 лет в Москве построили 31 автомобильный мост.